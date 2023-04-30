不安全感作祟 中國威權韌性削弱高壓治理更強

分析指出，中國領導人習近平掌權10年，中國威權韌性削弱，難以吸納社會意見，這和中國集體不安全感有關。(新華社)

分析指出，中國領導人習近平 掌權10年，中國威權韌性削弱，難以吸納社會意見，國家治理路線愈加強硬、高壓，公共領域服務退化，有別於胡溫時期，這和中國集體不安全感有關。

清華大學當代中國研究中心主任、中央研究院社會學研究所研究員林宗弘接受中央社採訪表示，習近平掌權10年，中國威權體制演化趨於強硬、高壓方向，「10年前、10年後看中國，很像是完全不同的國家」。

清華大學當代中國研究中心策畫「威權演化論：中國如何治理？國家與社會如何維持動態關係？」一書。書中提出分析架構，探討中國在對內治理過程中，「政府、社會」和「強硬、溫和」動態互動類型4象限。

林宗弘表示，在政府溫和、社會強硬時，政府的治理或政策可以獲得調整，這在中產階級抗爭或業主維權等例子尤其可見，政府願意用懷柔手段回應社會訴求，政府提供的公共服務也能有所改善；這個互動類型在胡溫治理末期或是習近平第一任期初期較有案例。

林宗弘提到，政府強硬、社會溫和時，意味沒有辦法達成任何政策改善，在習近平的領導下，對內治理愈加強硬、高壓，中國漸漸地朝政府強硬、社會溫和方向走，政府壓制性愈來愈強，縱使有零星抗爭訴求也仍屬柔和，「拿張白紙出來，其實沒有什麼攻擊性」。

他說，過去胡溫時期，很多人看好中國有所謂的「威權韌性」，也就是在威權領導下仍保持韌性吸納社會意見、改善公共服務，使民眾信任黨國，於是掌權者可以一邊改善治理也維持威權統治。中國這10年來不是走向吸納包容演化方向；相反地，則是愈來愈強硬，公共服務也在弱化中。

「中國對內強化集權、對外愈具攻擊性，這反映了內部焦慮和不安全感，這是整個政權過去10年轉變的重要因子」。林宗弘指出，習近平剛上台時，由於派系相對較弱，分析多評其為歷任領導人內最弱，可由此推估他有相當大的不安全感、焦慮感，於是致力於強化個人集權。

林宗弘剖析，為了弭平外在對於個人權力威脅，習近平對內治理採強硬態度，這套行為模式也擴及中國對外關係，「戰狼外交」為對外主基調，甚至發生中國外交官打人、海外警察 抓人等事件，這都反映了習近平個人和中國政權的內部焦慮感、不安全感，「這個問題將持續地困擾習近平和這個政權。