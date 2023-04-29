風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票
中國對俄烏戰爭立場似正悄悄改變，日前在聯合國大會第77屆會議第69次全體會議，就加強聯合國同歐洲委員會的合作案的全案表決中，中國最終投下贊成票，提案內容提及俄羅斯侵略烏克蘭，引發外界關注。巧合的是，當天習近平與澤倫斯基通了1小時的電話。
聯合國第77屆會議第69次全體會議於4月26日舉行，討論議程專案127(l)「聯合國同歐洲委員會的合作案」，文中在回顧、肯定、讚揚、認識聯合國同歐洲委員會的合作，全案並提及聯合國秘書長關於聯合國與歐洲委員會合作的38項報告。
在本案序文的陳述中提到：「又認識到，俄羅斯聯邦在侵略（aggression）格魯吉亞之後侵略了烏克蘭，在此之後，歐洲現在面臨前所未有的挑戰，俄羅斯聯邦在歐洲委員會的成員資格已被停止，因此需要加強聯合國同歐洲委員會的合作，目的特別是在尊重任何國家主權、領土完整和政治獨立的基礎上，迅速恢復並維護和平與安全，確保在敵對行動期間遵守人權和國際人道法，向受害者提供補救，並將所有對違反國際法行為負責的人繩之以法。」
聯合國官網提供當天（4/26）全長2小時21分的討論與表決本案（A/77/L.65）的影片https://media.un.org/en/asset/k1g/k1gcrw1paq，在第37分鐘時，有些國家針對關於俄羅斯侵略烏克蘭的這一條序文提出異議，認為這段敘述與本文無關，大會進行表決，贊成有關的有80個國家，俄羅斯等10國反對，48國棄權，中國投棄權票。
但在第39分鐘，就此案做全案表決時，共有122個國家投下贊成票、5國投反對票、18國投棄權票，反對的5國為俄羅斯、白俄羅斯、北韓、尼加拉瓜、敘利亞。中國投了贊成票。
先前聯合國就有關俄烏戰爭的議案，尤其是譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案，中國全都投了棄權票，因此被指責偏袒俄羅斯，與世界主流意見背道而馳。但這次中國先就俄羅斯侵略的陳述投棄權，但卻在全案投下贊成，也引起外界關注，部分中國網友已在觀察此案的發展。
巧合的是，4月26日中國新華社報導習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通了1小時的電話，根據新華社的報導，習近平表示，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。
澤倫斯基則稱，烏方恪守一個中國政策，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。
澤倫斯基還在推特上表示，與習近平交談時間長且內容豐富，他並宣布任命已懸缺兩年的烏克蘭新一任駐華大使。
由於中國近年不斷對台施壓且宣稱台灣是中國的領土，但面對俄烏戰爭的立場一直被國際社會質疑中國在領土與主權抱持兩套標準，中國在俄烏立場是否出現轉變，各界都在密切注意中。
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