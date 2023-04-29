風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

表決通過後，大會主席落下議事槌。（截圖自聯合國官網）

中國對俄烏戰爭立場似正悄悄改變，日前在聯合國 大會第77屆會議第69次全體會議，就加強聯合國同歐洲委員會的合作案的全案表決中，中國最終投下贊成票，提案內容提及俄羅斯侵略烏克蘭 ，引發外界關注。巧合的是，當天習近平與澤倫斯基通了1小時的電話。

聯合國第77屆會議第69次全體會議於4月26日舉行，討論議程專案127(l)「聯合國同歐洲委員會的合作案」，文中在回顧、肯定、讚揚、認識聯合國同歐洲委員會的合作，全案並提及聯合國秘書長關於聯合國與歐洲委員會合作的38項報告。

在本案序文的陳述中提到：「又認識到，俄羅斯聯邦在侵略（aggression）格魯吉亞之後侵略了烏克蘭，在此之後，歐洲現在面臨前所未有的挑戰，俄羅斯聯邦在歐洲委員會的成員資格已被停止，因此需要加強聯合國同歐洲委員會的合作，目的特別是在尊重任何國家主權、領土完整和政治獨立的基礎上，迅速恢復並維護和平與安全，確保在敵對行動期間遵守人權和國際人道法，向受害者提供補救，並將所有對違反國際法行為負責的人繩之以法。」

聯合國官網提供當天（4/26）全長2小時21分的討論與表決本案（A/77/L.65）的影片https://media.un.org/en/asset/k1g/k1gcrw1paq，在第37分鐘時，有些國家針對關於俄羅斯侵略烏克蘭的這一條序文提出異議，認為這段敘述與本文無關，大會進行表決，贊成有關的有80個國家，俄羅斯等10國反對，48國棄權，中國投棄權票。

但在第39分鐘，就此案做全案表決時，共有122個國家投下贊成票、5國投反對票、18國投棄權票，反對的5國為俄羅斯、白俄羅斯 、北韓、尼加拉瓜、敘利亞。中國投了贊成票。

先前聯合國就有關俄烏戰爭的議案，尤其是譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案，中國全都投了棄權票，因此被指責偏袒俄羅斯，與世界主流意見背道而馳。但這次中國先就俄羅斯侵略的陳述投棄權，但卻在全案投下贊成，也引起外界關注，部分中國網友已在觀察此案的發展。

巧合的是，4月26日中國新華社報導習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通了1小時的電話，根據新華社的報導，習近平表示，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。

澤倫斯基則稱，烏方恪守一個中國政策，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

澤倫斯基還在推特上表示，與習近平交談時間長且內容豐富，他並宣布任命已懸缺兩年的烏克蘭新一任駐華大使。