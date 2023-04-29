張文宏：第二波疫情有抬頭跡象 但總體溫和

中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，第二波疫情確實有抬頭跡象，但總體情況仍然溫和。（中通社）

中國國家傳染病醫學 中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，第二波疫情 確實有抬頭跡象，但總體情況仍然溫和。

張文宏接受人民日報旗下「大江東工作室」訪問時表示，近日發熱門診的新冠檢測 陽性率出現上升，但主要為首次感染者，二次陽性的個案很少。這說明，當前略有抬頭的疫情，先以第一波尚未感染的人群發生感染為主要特徵。

張文宏提到，隨著時間推移，整個社會面的免疫屏障會逐漸降低，低水平傳播的病毒會出現傳播速度加快的跡象。

張文宏指出，陽性病人比例在發熱門診中雖有上升趨勢，但發熱門診總人數未出現顯著上升，提示現在陽性病人數上升和國家公布的數據一致，是溫和的，且未形成規模性的傳播。

另外，針對中國至今發現275宗新變異病毒株XBB.1.16（Arcturus）感染個案，張文宏表示，未來個案將進一步上升。

張文宏認為，目前透過第一波普遍感染後構築的免疫屏障仍在發揮作用，Arcturus雖然能率先越過免疫屏障，但是傳播速度還不快，且重症病例少見，不管是新感染還是二次感染，患者中的重症者都少見，說明該毒株佔比雖然上升，但是未形成對臨床的壓力。

張文宏指出，乙類乙管措施仍可有效應對當前的感染情況，要以常態化與流感化的疫情來對待，繼續把重點放在保護脆弱人群。