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中國五一假期首日：景點門票賣光 長三角鐵路客流新高

記者林宸誼 ／即時報導
目前北京環球度假區、上海迪士尼度假區五一假期多個單日（4月30日、5月1日）門票已賣光。（中新社）
目前北京環球度假區、上海迪士尼度假區五一假期多個單日（4月30日、5月1日）門票已賣光。（中新社）

五一假期首日，出遊相關話題已經全網登頂。無論是交通相關數據還是景點數據，都體現出今年五一旅遊消費市場的火爆。鐵路上海局集團預計4月29日將發送旅客超370萬人次，創歷史單日客發量新高。

第一財經日報報導，美團門票數據顯示，截至4月29日中午12點，景點門票訂單量比2019年假期首日翻倍增長，其中異地訂單量增長125%。

在全大陸範圍內看，主題樂園、人文古蹟、山岳型風景區熱度排名前三。目前北京環球度假區、上海迪士尼度假區五一假期多個單日（4月30日、5月1日）門票已賣光。

不少景點五一門票銷售較2019年同期有大幅提高。例如上海海昌海洋公園五一假期前一周門票預訂量達到2019年同期6倍，五一假期期間門票預訂量超2019年預訂量約13倍，外地客源佔比從五成提升至七成。

除了樂園類景區，山岳型風景區熱度也很高。今年以來，泰山風景名勝區遊客量屢創新高，五一假期更是十分火爆。

景區綜合部副部長宋磊介紹，「五一」假期前三天泰山景區夜間時段的門票預約已滿，其中紅門、天外村、岱廟等線路、景點客流量大。截至29日中午12時，泰山景區已接待進山遊客2.3萬人，與2019年相比增長151%。

徐州樂園營銷總監劉賽表示，徐州樂園在五一假期首日也迎來了客流高峰。截至4月29日18時，景區已迎接各地前來的打卡遊客3萬人次，與2022年相比增長8300%，與開業後最好的2021年相比增長100%，徐州樂園的主題度假酒店也早在半個月前已全部預定滿房。

出行也帶動了餐飲消費。今年五一假期，「味蕾遊」成為年輕人假期出行的新選擇。美團數據顯示，4月29日新開業的費大廚辣椒炒肉廣州首店午市開餐30分鐘內已發放排隊號200位。

費大廚品牌相關負責人盧文偉表示，「五一」餐飲消費的火爆態勢在預料之中。「從今年1月份以來，消費人氣一直在提升，我們在美團、大眾點評上瀏覽量月增幅都在20%以上。」

部分列次火車票賣光，可以看出今年五一假期大眾出遊的熱情。鐵路上海局集團售票數據顯示，4月29日6時起，上海、杭州、南京、合肥、徐州、寧波、蚌埠等地火車站率先迎來當日第一波出行大客流。

29日由長三角多地去往北京、廣州、福州、廈門、長沙、青島等方向的車票賣完。上海、杭州、合肥、南京等長三角中心城市往來蘇州、無錫、揚州、黃山、鹽城、蕪湖等旅遊城市間的高鐵、動車也座無虛席。由其他城市抵達上海、南京、杭州、合肥等地客流同樣呈現「井噴」態勢。

為應對4月29日的最高峰客流，長三角鐵路部門在啟用高峰線的基礎上，增開旅客列車388列、對393列動車組列車進行重聯編組，加掛普速車輛161輛。

美團火車票數據顯示，假期首日，「成都-重慶」「深圳-廣州」「北京-天津」等短途線路熱度持續攀升。

在景區之外，不少遊客選擇騎行的方式來瀏覽城市。據美團數據，五一小長假首日前後，全大陸共享單車騎行量比去年同期增長近400%，用戶騎行總里程已翻倍。

共享單車周轉次數較高的點位集中在車站、地鐵、景區周邊及餐飲購物娛樂商圈區域。在騎行頻次較高的城市中，天津、深圳、廣州、西安、北京、南京、成都、武漢等一眾熱門城市，用戶單均騎行時長和距離均領先於其他地區。

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