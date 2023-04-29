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美國制裁奏效 華為首季銷售收入幾乎零成長

中央社／台北29日電
中國電信巨擘華為28日發布報告，今年首季的銷售收入比去年同期僅微增0.8%幾乎零成長。(路透)
中國電信巨擘華為28日發布報告，今年首季的銷售收入比去年同期僅微增0.8%幾乎零成長。(路透)

中國電信巨擘華為28日發布報告，今年首季的銷售收入比去年同期僅微增0.8%幾乎零成長，與此同時，為因應美國的科技制裁，華為仍持續擴展新業務項目的投資

香港南華早報（SCMP）28日報導，據華為發布的營業數據，首季銷售獲利達人民幣（下同）1321億元（約191.9億美元），比去年同期的1310億元微增0.8%。

此前華為3月底公布去年一整年的全球銷售收入達6423億元（約932.9億美元），增幅僅0.9%，與今年首季幾乎零成長的情況不相上下。

雖然總部位於深圳的華為股票未上市，不過仍定期自願公布營收數據，以便各方評斷華為的財務和經營體質。

自美國阻絕華為取得先進晶片與設備，以致這家中國電信集團獲利遭逢重創後，而難以維繫往昔強勁的業務成長，華為首季的淨利率比去年同期掉了2個百分點降至2.3%，而去年的淨利潤更大減將近70%。

不過華為表示，今年首季大幅增加研發投資，至於首席財務長孟晚舟上月就發布年報而召開的記者會表示，華為是一家企業，無能為力改變地緣政治或所處的環境，只能調適。

美國自2020年加強對中國經貿限制，華為的智慧型手機與電信網路設備的產製，還在適應當前的「新常規」，美國的制裁包括，限制華為從任何地方，取得運用美國技術而研發製造的半導體。

華為 投資 智慧型手機

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