中國最新公布：超過8成人口 感染過新冠

中國疾控中心推測，2022年12月至2023年2月期間，中國有超過82%的人口感染過新冠病毒。(取材自新華網)

中國疾控中心28日發表《預先計畫的研究：新冠疫苗 對新冠病毒奧密克戎變異株感染和症狀的有效性──中國，2022年12月至2023年2月》。文中推測，2022年12月至2023年2月期間，中國超過82%的人口感染新冠病毒。

據北京 晚報報導，中國疾控中心報告指出，2022年12月至2023年1月期間，新冠病毒感染病例大幅激增。許多感染者可能沒有接受核酸或抗原檢測，這將導致中疾控的數據不能準確反映新冠疫情 的嚴重程度。

在這種情況下，線上調查可以作為評估疫情狀況的快速監測工具。自2022年12月至2023年2月，該研究團隊對31個省級行政區進行4次線上調查。使用匿名問卷，收集參與者的性別、年齡、地址、職業、疫苗接種狀況、疫苗類型、自上次接種以來的時間、感染狀況（症狀、診斷日期和診斷方法）以及感染的同居者人數等數據。

研究結果顯示，自我報告的感染率在2022年12月19日至21日達到峰值，截至2023年2月7日，中國82.4%的人口感染了新冠病毒。

此外，研究結果也表明，接種新冠疫苗加強針可以有效預防新冠症狀發生，包括發熱、鼻塞、鼻漏、咽喉痛、咳嗽、咳痰、頭痛、肌肉酸痛、厭食、疲勞和低血糖等。

接種新冠疫苗加強針3個月內，對預防Omicron變種感染的有效性為40％，接種後3到6個月為37.9％；對預防感染症狀的有效性則為48.7％至83.2％，3到6個月為25.9％至69％。

但研究團隊表示，該研究存在一定的局限性，研究參與者各地分布並不均勻，也沒有收集參與者的感染史，有可能導致結果偏差，同時有限樣本量也可能會導致相對較大的信賴區間。