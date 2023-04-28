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中國今年五一假期可望達2.4億旅遊人次 超越疫情前

記者黃國樑／即時報導
「五一」小長假期開始，旅遊人次將破疫前2019年水準，圖為假期前兩天4月27日西安秦兵馬俑一號坑遺址內，遊客在參觀場景。 新華社
「五一」小長假期開始，旅遊人次將破疫前2019年水準，圖為假期前兩天4月27日西安秦兵馬俑一號坑遺址內，遊客在參觀場景。 新華社

中國五一假期今天開始，湖南日報報導，從中國旅遊研究院了解，今年五一假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到2億4000萬人次，其中，部分熱門城市一票難求，中長線遊、鄉村遊等旅遊方式熱度飆升。

報導說，早在五一來臨之前，假日消費就已顯示出強勁增長勢頭。國內熱門城市五一機票提前預訂量遠超2019年同期；境內酒店市場的搜索熱度已達2022年同期9倍以上；國內旅遊訂單創五年來最高。湖南日報旗下網媒「新湖南」從多家平台獲悉，今年五一遊客出遊意願強烈，出遊需求充分釋放，火爆的預定情況反映出強勁的旅遊需求。

中國旅遊研究院院長戴斌對「新湖南」表示，從預測數據來看，今年將是2020年以來最好的五一勞動節假日旅遊市場，也是「乙類乙管」以後迎來旅遊市場復甦和產業振興的第一個轉折點。從預測數據上看，今年的5天假期將會有超過2億4000萬人出遊，將恢復到2019年的104%。

他說，從旅遊收入上看，我們預計會創造1200億以上的旅遊收入，恢復到2019年的83%以上。戴斌表示，今年五一假期的旅遊市場呈現出四個明顯的特徵。

他說，首先是前述出遊的人更多了。第二就是遊客出遊距離更遠了，他預計今年五一勞動節將會恢復到270公里~280公里的出遊距離。而第三個特徵就是，遊客在目的地停留時間更久了，過去可能一日遊，現在可能要過一個末甚至更長時間，可能對一個地方進行深度體驗。第四，玩得更有文化了，過去可能只是看山看水看風景，但現在無論是非遺、文博場所，還是沉浸式演出，廣大遊客都給予了非常積極的回應。

報導也說，五一假期作為出境團隊遊重啟後的首個假期，在上海、江蘇等地，旅客出境旅遊熱度持續攀升。從南京出入境邊防檢查站獲知，目前出境遊的旅客已占該口岸出境總量的65%。五一假期，南京空港口岸預計共有出入境航班167架次、出入境旅客1.9萬餘人次，日均客流量近4000人次。

根據預測，五一假期上海浦東國際機場出入境旅客總數預計將達到21.7萬人次，日均4.3萬人次；上海虹橋國際機場出入境旅客總數預計將達到3.3萬人次，日均近0.7萬人次。

此外，某商旅平台大數據預計：今年五一假期海南島三亞市旅遊酒店整體入住率有望突破86%，幾個重點區域，海棠灣預計突破90%，大東海預計突破85%，三亞灣預計突破80%。報導說，預計，臨近海南的省，廣東、廣西、四川、湖南自駕游遊客的臨時預訂還會進一步拉高五一假期期間的訂單。

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