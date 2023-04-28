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中國加強網路監管 整治散播國進民退民企賣國論

中央社台北28日電
中國加強網路輿論監管，宣稱為優化營商網路環境及保護企業合法權益，進行為期3個月的專項行動，重點整治散播「國進民退」、「民企賣國」、「民企離場」等煽動抵觸國有經濟及民企的言論。(路透)
中國加強網路輿論監管，宣稱為優化營商網路環境及保護企業合法權益，進行為期3個月的專項行動，重點整治散播「國進民退」、「民企賣國」、「民企離場」等煽動抵觸國有經濟及民企的言論。(路透)

中國加強網路輿論監管，宣稱為優化營商網路環境及保護企業合法權益，進行為期3個月的專項行動，重點整治散播「國進民退」、「民企賣國」、「民企離場」等煽動抵觸國有經濟及民企的言論。

「網信中國」微信公眾號今天通報，按照2023年「清朗」系列專項行動總體安排，中共中央網信辦決定即日起在全國範圍啟動為期3個月的「清朗．優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動。

網信辦稱，這次專項行動的目的是要深入清理處置涉企業、企業家虛假不實和侵權訊息，打擊惡意炒作行為，依法查處侵害企業、企業家合法權益的網站平台和帳號，「為企業聚精會神幹事業、心無旁騖謀發展營造良好的網絡輿論氛圍。」

專項行動會重點治理10類網路亂象，包括採用「貼標籤」、「帶節奏」、「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」、「國進民退」等渲染醜化、煽動抵觸國有經濟與民營企業的論調。

其他重點治理的亂象，包括採用「標題黨」歪曲新聞原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾企業正常經營；打著「網絡兼職」、「招聘寫手」、「市場營銷」、「負面輿論公關」、「有償刪帖」等名義招募網路「黑公關」、「從事黑灰產」。

又會重點整治提供涉企業、企業家虛假不實訊息的聯想詞、相關搜索和熱門推薦，假冒仿冒他人企業名稱、註冊商標等開設網站等。

此外，洩露企業商業秘密，虛構企業家私生活話題，炒作企業家個人隱私，假借企業、企業家名義從事違法違規活動，惡意收集企業負面訊息來謀取非法利益，及發布企業和企業家負面報導或評論後，以刪帖、消除影響為名索取利益等，也被納入整治範圍。

中央網信辦要求建立專門工作隊伍完善工作流程，對需要跨地區處置的舉報線索和侵權類訊息，上報中央網信辦舉報中心。

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