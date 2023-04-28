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IDC季度報告 OPPO重回中國手機市場第一

記者葉文義／即時報導
時隔一年，OPPO以19.6％的市占重返中國手機市場第一。圖/取自搜狐網
時隔一年，OPPO以19.6％的市占重返中國手機市場第一。圖/取自搜狐網

國際數據公司（IDC）發布最新手機季度跟蹤報告顯示，2023年第1季中國智慧手機市場出貨量約6,544萬支，較上年同期衰退11.8％。時隔一年，OPPO以19.6％的市占重返中國手機市場第一。

報告指出，與海外市場類似，疫情管控放開後，中國手機市場需求並未出現明顯反彈，消費者仍然受到經濟低迷、消費信心等因素影響。

IDC表示，從出貨角度來看，目前為止尚未看到中國手機市場有明顯反彈的跡象，未來2023年的中國手機市場走勢依然充滿了不確定性。

報告分析指出，中國手機換機週期不斷拉長，愈來愈多消費者已形成「手機不需要經常更換」的固定思維，使用3-4年愈來愈普遍。

與此同時，廠商也紛紛宣傳自家產品保證48個月不卡頓，默認換機週期的延長。報告又指，今年整個行業積極推廣的大內存和存儲組合，無疑也將進一步延長未來消費者換機週期。

時隔一年，OPPO再次回到中國手機市場第一位置。這離不開OPPO Find N2系列和Find X6系列的熱銷推動。

IDC報告顯示，Find N2&Flip系列登頂首季折疊市場第一，為OPPO的高端突破戰略打下堅實基礎；剛發布的Find X6系列的市場歡迎度高於預期，使得OPPO在600美元以上高端市場明顯提升，躋身前三。

OPPO旗下品牌「一加」表現也相當強勢，2023年第1季銷量年增幅超過300％。從IDC發布的最新數據看，OPPO重返中國手機市場第一的位置，與一加的快速增長密不可分。

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