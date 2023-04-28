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中國官方：估11.6億人感染過新冠 占中國八成人口

記者廖士鋒／即時報導
中國官方中疾控中心發布的一則報告指出，估計已有逾八成人口感染過新冠肺炎。圖為2022年4月9日，國家會展中心（上海）方艙醫院首批6,748張床位順利交付。（中新社）
中國官方中疾控中心發布的一則報告指出，估計已有逾八成人口感染過新冠肺炎。圖為2022年4月9日，國家會展中心（上海）方艙醫院首批6,748張床位順利交付。（中新社）

中國自2022年底逐步放寬疫情管控以來，曾經歷急遽飆升的新冠肺炎疫情，最新的官方報告估計已經有超過82%的人口感染過新冠病毒，也就是超過11.6億人已有過染疫經驗。

據北京晚報消息，4月28日中疾控中心周報發表一篇文章，揭露上述的官方估計。該文為「預先計畫的研究：新冠疫苗對新冠病毒奧密克戎(Omicron)變異株感染和症狀的有效性—中國，2022年12月至2023年2月」。

文章推測，2022年12月至2023年2月期間感染新冠病毒的人口規模，截至2023年2月7日，全中國82.4%的人口感染了新冠病毒，其中自我報告的感染率在2022年12月19日至21日達到峰值。文章還提到，在病例大幅激增期間，許多感染者可能沒有接受核酸或抗原檢測，這將導致中疾控的資料不能準確反映新冠疫情的嚴重程度。

就疫苗效力的部分，文章指，接種新冠疫苗加強針（第二季）3個月內，對預防Omicron變異株感染的有效性為49.0%，接種後3到6個月為37.9%。此外，接種新冠疫苗加強針3個月內，對預防新冠病毒感染症狀的有效性為48.7%至83.2%，3到6個月為25.9%至69.0%。

此次研究團隊是在2022年12月至2023年2月，對大陸31個省級行政區進行了4次線上調查。不過團隊也坦承，在抽樣等方面，研究仍存在一定侷限性。

此前中國國家統計局公布的數據顯示，2022年底，全中國大陸人口為14億1,175萬人，若以此推估，換言之就是有11億6,328萬人感染過了新冠肺炎。

根據中國國家衛健委官網消息，2022年12月25日起不再每日發布疫情資料，改由中疾控赴則發布「相關疫情信息」，衛健委最後公布的是「截至12月23日24時，現有確診病例4萬1,699例」。

而2023年4月22日中疾控發布的數據顯示，全中國各省報告的陽性人數在2022年12月22日達到高峰（694萬）後波動下降，2023年4月20日降至2,661例。住院新冠病毒感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降；4月20日下降至3,929例，較峰值減少了99.8%。其中重症目前僅有10例。

疫情 疫苗 新冠肺炎

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