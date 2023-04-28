曹操高陵博物館開館 河南曹操墓500件套文物亮相

曹操高陵遺址博物館29日將向公眾開放，展出500件套左右的曹操文物。（取材自「曹操高陵遺址博物館」微信公眾號）

魏武帝曹操陵墓自2008年被考古確認後，位於中國河南 安陽殷都区安丰乡的曹操高陵就不斷進行後續挖掘與研究，日前「曹操高陵遺址博物館 」已舉行開館儀式，且將開放供眾參觀，首次展出500件套左右的曹操文物。

「曹操高陵遺址博物館」是於4月27日舉行開館儀式，並將於4月29日開放公眾參觀。據河南日報消息，博物館突出三國時期黑紅為貴的主色調，外觀借鑒漢代建築深出簷的特點，創造出雄渾大氣的建築形象。橫跨遺址之上的鋼結構保護棚橫向跨度120公尺，縱向跨度140公尺，做到了與文物本體的零接觸。

曹操高陵遺址博物館由北京清華大學建築設計研究院設計，分為遺址展示區、博物館展示區及陪葬墓展示區。其中遺址展示區建築面積1萬8,488平方公尺，由神道遺址、陵前建築遺址、圍壕遺址、垣牆遺址、南側建築遺址、曹操陵墓組成。博物館共展出文物500餘件套。

新華社則指出，此次展出文物包含刻有「魏武王常所用挌虎大戟」、「魏武王常所用挌虎大刀」、「魏武王常所用挌虎短矛」字樣的三塊石牌，而史籍《後漢書．華佗傳》曾記載曹操患有頭疾，這次也展出「魏武王常所用慰項石」作為佐證。

另據安陽新聞網消息，從安陽市區坐車前往博物館約50分鐘，博物館展品中有能證明墓主人身份石牌、石圭、石璧、十二陶鼎等文物外，也有體現曹操「薄葬」思想的隨葬陶器、銅器、鐵器等。

曹操高陵遺址博物館館長孔德銘指出，曹操高陵的發現為三國歷史文化研究提供了重要資料，曹操高陵遺址博物館建成開放後，將帶動包括西門豹祠、甄妃墓和鄴城等一批景區的保護、開發和利用，從而形成一個大的「三國文化旅遊片區」，對提升安陽文物保護利用水平和文化旅遊知名度具有重要作用。