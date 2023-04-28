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曹操高陵博物館開館 河南曹操墓500件套文物亮相

記者廖士鋒／即時報導
曹操高陵遺址博物館29日將向公眾開放，展出500件套左右的曹操文物。（取材自「曹操高陵遺址博物館」微信公眾號）
曹操高陵遺址博物館29日將向公眾開放，展出500件套左右的曹操文物。（取材自「曹操高陵遺址博物館」微信公眾號）

魏武帝曹操陵墓自2008年被考古確認後，位於中國河南安陽殷都区安丰乡的曹操高陵就不斷進行後續挖掘與研究，日前「曹操高陵遺址博物館」已舉行開館儀式，且將開放供眾參觀，首次展出500件套左右的曹操文物。

「曹操高陵遺址博物館」是於4月27日舉行開館儀式，並將於4月29日開放公眾參觀。據河南日報消息，博物館突出三國時期黑紅為貴的主色調，外觀借鑒漢代建築深出簷的特點，創造出雄渾大氣的建築形象。橫跨遺址之上的鋼結構保護棚橫向跨度120公尺，縱向跨度140公尺，做到了與文物本體的零接觸。

曹操高陵遺址博物館由北京清華大學建築設計研究院設計，分為遺址展示區、博物館展示區及陪葬墓展示區。其中遺址展示區建築面積1萬8,488平方公尺，由神道遺址、陵前建築遺址、圍壕遺址、垣牆遺址、南側建築遺址、曹操陵墓組成。博物館共展出文物500餘件套。

新華社則指出，此次展出文物包含刻有「魏武王常所用挌虎大戟」、「魏武王常所用挌虎大刀」、「魏武王常所用挌虎短矛」字樣的三塊石牌，而史籍《後漢書．華佗傳》曾記載曹操患有頭疾，這次也展出「魏武王常所用慰項石」作為佐證。

另據安陽新聞網消息，從安陽市區坐車前往博物館約50分鐘，博物館展品中有能證明墓主人身份石牌、石圭、石璧、十二陶鼎等文物外，也有體現曹操「薄葬」思想的隨葬陶器、銅器、鐵器等。

曹操高陵遺址博物館館長孔德銘指出，曹操高陵的發現為三國歷史文化研究提供了重要資料，曹操高陵遺址博物館建成開放後，將帶動包括西門豹祠、甄妃墓和鄴城等一批景區的保護、開發和利用，從而形成一個大的「三國文化旅遊片區」，對提升安陽文物保護利用水平和文化旅遊知名度具有重要作用。

公開資料顯示，歷史上曹操墓曾多次被盜，2008年曹操高陵開展搶救性考古發掘；2009年底考古確認墓主人為曹操；2010年，入選大陸「全國十大考古新發現」；2013年，被大陸國務院公布入選第七批「全國重點文物保護單位」。稍早在遺址博物館開放前，館方曾宣布，現場能完整準確背誦曹操詩歌者可以免費入館。

曹操高陵遺址博物館坐落於河南安陽市殷都區安豐鄉西高穴村，是在曹操高陵挖掘的基礎上...
曹操高陵遺址博物館坐落於河南安陽市殷都區安豐鄉西高穴村，是在曹操高陵挖掘的基礎上所建。（取材自「曹操高陵遺址博物館」微信公眾號）

博物館 河南 國務院

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