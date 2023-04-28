拘留、突擊檢查、修反間諜法 中國加強施壓外企有目的

中國加強對外企施壓，包括對進口自美光科技的產品啟動網路安全審查。(路透)

華爾街日報報導，北京 當局已展開行動，以拘留和突擊檢查等方式加強向外國公司施壓，確保他們都能「循規蹈矩」，這距離中國解封並向全球投資人發出開放營業的邀請訊息才幾個月而已。

近幾周，中國突擊檢查了諮詢業者貝恩公司上海辦事處、對進口自美光科技的產品啟動網路安全審查、拘留日本製藥商安斯泰來的一名員工，同時搜索美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處。

北京已修訂並擴大反間諜 法的範圍，以因應它認為的外國威脅，包括允許檢查涉嫌從事間諜活動者的行李和電子裝置。這使得在中國營運的西方企業風險大增。

根據華爾街日報，這些舉動的核心要旨是為了更嚴格控制與中國治理和發展相關的表述，限制外國企業，諸如審計、管理顧和律師事務所，搜集可能影響外界對中國看法的種種訊息。

駐北京律師、美國在華商會政策委員會主席Lester Ross說：「商界必然需要訊息，但這裡存在風險，有人會因為害怕被打成間諜而無法代表公司充分搜集資訊。」西方企業將因此欠缺可靠訊息和專業服務來評估中國的風險。

部分外企高管也表示，反間諜法的修訂 ，可能讓一些話題成為討論禁區，包括台灣地位、半導體技術和中國人權紀錄等。

但對外國企業的攻勢可能會威脅到北京當局的經濟成長目標，一些中國官員已經開始擔心，地緣政治緊張局勢的加劇會驅趕外國投資人和企業。知情人士透露，今年1月在達沃斯經濟論壇，時任中國國務院 副總理的劉鶴曾與貝萊德執行長芬克表達憂慮，並尋求如何防止外資離開的建議。3月下旬，國務院總理李強在海南島博鰲亞洲論壇也尋求強化外企信心。