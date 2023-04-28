國台辦主任宋濤：只要認同九二共識 兩岸談判就可恢復

國台辦主任宋濤（左三）在紀念辜汪會談卅周年上發表講話。(記者賴錦宏／攝影)

中國大陸國台辦主任宋濤北京 時間28日上午強調，只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復，台灣同胞關切的問題就能得到妥善解決。台獨與和平發展水火不容，與兩岸同胞福祉利益背道而馳。維護台海和平，就必須堅決反對台獨。

宋濤在紀念辜汪會談30周年座談會上表示，30年前，為了協商解決兩岸交往中延伸的各種問題。大陸海協會與台灣海基會，在此前雙方達成的各自以口頭方式，表述兩岸均堅持一個中國原則的九二共識政治基礎上，舉行了舉世矚目的辜汪會談。兩岸雙方首次以授權民間團體名義舉行的高層會談。標誌著兩岸關係發展邁出了歷史性重要一步。受到兩岸同胞和國際社會的讚譽和肯定。

他說，30年來兩岸關係，兩岸關係幾度跌宕起伏。汪道涵、辜振甫兩位前輩都已過世。但辜汪會談彰顯的「九二共識」作為兩岸協商談判基礎的重要地位，展現的對話取代對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作的政治智慧，依然啓迪着兩岸關係的現實與未來。

他表示，30年來證明，九二共識是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。九二共識的核心是一個中國原則，認同兩岸同屬一宗。九二共識明確界定了兩岸關係的根本性質，奠定了兩岸關係發展的政治基礎。正是因為有的這個政治基礎，才能開啟兩岸協商談判。促成辜汪會談成功舉行。才能實現兩岸全面、直接、雙向三通，開創兩岸各領域大交流、大合作局面，才能實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新的高度。

宋濤表示，兩岸關係若在堅持九二共識、一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台胞就能受益。若背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，台胞利益就會受損。卅年來的歷史啟示我們，兩岸完全有能力、有智慧解決好自己的問題。辜汪會談開啟的兩岸關係由對峙走向對話、由對立走向合作的新階段，樹立在一個中國原則基礎上兩岸平等協商的典範。

他說，辜汪會談也開啟了兩岸制度化協商的先河。兩岸依此解決問題、擴大交流、造福民眾的重要關係。以此爲開端，兩岸、兩岸兩會相繼籤署27項協議，達成諸多共識。兩岸同胞共享其利，同受其惠。兩岸關係發展歷程告訴我們，走和平發展之路，謀富利雙贏之道，立在兩岸當下，公在民族千秋。

宋濤表示，要全面貫徹落實中共 20大精神和新時代中共解決台灣問題的總體方略，貫徹中共總書記習近平 關於對台工作的重要指示精神，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部干涉，努力促進兩岸交流合作、融合發展，團結台灣同胞共創祖國統一和民族復興歷史偉業。

他表示，「我們要堅持九二共識，牢牢把握兩岸關係正確方向」。他說，中共總書記習近平反復強調一個中國原則和九二共識的基礎、關鍵地位，將其譽為兩岸關係「定海神針」。堅持九二共識是兩岸關係大是大非的問題。

宋濤強調，「我們注意到。近段時間以來，台灣各界呼籲堅持九二共識的聲音多了起來。廣大台灣同胞對兩岸關係和平發展的正視。我們多次強調，只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復，台灣同胞關切的問題就能得到妥善解決。台獨與和平發展水火不容，與兩岸同胞福祉利益背道而馳。維護台海和平，就必須堅決反對台獨。兩岸同胞要相向而行，攜手並進，共同推動兩岸關係沿著正確方向前行。」