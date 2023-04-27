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中國「五一黃金周」出遊暴增 鐵路客流將超春運 再創史上新高

記者葉文義／即時報導
今年中國「五一黃金周」是疫情「乙類乙管」政策實施後的第一個小長假，民眾壓抑許久的出遊需求將集中釋放，帶動出遊人數暴增。(取材自界面新聞)
今年中國「五一黃金周」是疫情「乙類乙管」政策實施後的第一個小長假，民眾壓抑許久的出遊需求將集中釋放，帶動出遊人數暴增。(取材自界面新聞)

今年中國「五一黃金周」是疫情「乙類乙管」政策實施後的第一個小長假，中國民眾壓抑許久的出遊需求將集中釋放，帶動出遊人數暴增。中國交通運輸部預估數據顯示，今年「五一黃金周」鐵路單日客流將超過歷史最高峰，日均開行1萬列火車以上。

據界面新聞從中國國鐵集團獲悉，鐵路五一小長假運輸自4月27日起至5月4日，為期共8天。中國全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20％，超歷史同期最高水準，日均發送旅客1500萬人次。

其中，假期首日（4月29日）將為客流最高峰，預計發送旅客超過1900萬人次，不僅反超今年春運，也超過歷史最高峰日10％以上。

中國交通運輸部數據顯示，2023年春運第22天（農曆正月初七）為返程高峰，也是整個春運期間客流最高的一天，中國全國鐵路發送旅客1221.8萬人次。而2023年五一黃金周客流最高峰日預計發送旅客1900萬人次，高出春運近700萬人次。

回顧疫情三年，2020年為疫情爆發初期；2022年疫情多點散發，交通運輸行業經歷了史上巨虧；只有2021年防控形勢好轉，獲得一定喘息空間，當年的五一假期也被稱為「史上最熱五一黃金周」。

而今年的五一黃金周，鐵路運輸量相比2021年也有更為明顯的增長。國鐵集團2021年數據顯示，5月1日（當年五一假期首日）中國全國鐵路迎來客流出行高峰，發送旅客1830萬人次，與今年的五一假期單日客流高峰比，還有約70萬的差距。

國鐵集團客運部負責人指出，從鐵路12306預售情況來看，預計長假首尾長途客流為主、中間短途客流為主。來自國鐵集團的最新統計，截至4月28日8時，已售出五一小長假運輸期間火車票6,908萬張。

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