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海航與中國商飛下大單 492億元人幣豪購100架飛機

記者陳宥菘／即時報導
圖為中國商飛生產的C919客機。（取自網易新聞）
圖為中國商飛生產的C919客機。（取自網易新聞）

多家陸媒報導，中國海航航空集團與中國商飛公司27日簽訂了飛機採購協議，包含60架C919大型客機，與40架ARJ21新支線客機，採購數量達100架飛機，訂單總額上看492億元（人民幣，下同）。

綜合澎湃新聞、21財經報導，27日晚間，海航集團與中國商飛在上海進行飛機採購協議簽約儀式，雙方簽署了《C919大型客機與ARJ21新支線客機買賣核心條款清單》。

雖然海航僅對外表示，這次訂單是為旗下子公司「烏魯木齊航空」擬向中國商飛購買30架C919飛機，但集團內部知情人士透露，此次簽約還包含子公司「金鵬航空」訂購的C919飛機30架。

值得注意的是，《核心條款清單》還提及了ARJ21新支線客機的買賣，但具體購機事項並未披露。澎湃新聞引述集團內部人士消息稱，ARJ21新支線客機的訂單達40架，目前尚未分配給集團旗下航空。因此，此次《核心條款清單》簽約的總訂單數，實際上看100架飛機。

此外，海航集團公告稱，本次簽訂的《核心條款清單》為框架協議，具體的實施內容和進度有待進一步確認，具體的實施內容，將以另行簽訂飛機購機協議為準。

根據公開資料，中國商飛製造的C919大型客機，座位數約為158至168座，標準商載航程達4075至5555公里，與目前國際航空市場上常見的空巴320、波音737機型同級別。

而根據有關航司過往披露的採購協議，C919的目錄單價為9900萬美元，約為6.53億元，略低於空中巴士與波音的同系列兩款大飛機。而ARJ21新支線客機的單價約為2.51億元。據此粗估，此次海航集團100架飛機訂單的總價達492億元。

澎湃新聞報導，在此之前，C919已累計拿下28家客戶的815架訂單，訂單主要來自大陸航司與租賃公司。其中，國際航空、東方航空、南方航空等三大航訂單數共60架，另有海南航空、四川航空、河北航空、幸福航空，以及18家航空租賃公司。此外，C919還獲得了德國普仁航空、泰國都市航空兩家國外航司，以及航空租賃公司美國GECAS公司的訂單。

21財經則指出，今年1月12日，中國商飛黨委常委、副總經理，上海市人大代表張玉金向媒體透露，C919訂單數量已累積近1200單，而C919在5年內，年產能預計達150架，甚至更多。

大陸海航航空集團與中國商飛公司，27日於上海簽訂《C919大型客機與ARJ21新...
大陸海航航空集團與中國商飛公司，27日於上海簽訂《C919大型客機與ARJ21新支線客機買賣核心條款清單》。（取自澎湃新聞）

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