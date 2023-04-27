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聯合國專家：中國強迫數十萬藏人「職業訓練」

中央社日內瓦27日綜合外電報導
圖為一面聯合國旗幟出現在一座建築物上。路透
圖為一面聯合國旗幟出現在一座建築物上。路透

聯合國專家今天指控，中國強迫數以十萬計西藏人投入若干計畫，這些計畫使其文化認同受到威脅而且可能造成強迫勞動。

法新社報導，所謂職業訓練和勞動力移轉計畫成為破壞西藏宗教、語言和文化認同，並且對藏人進行監視和灌輸思想的藉口，6名聯合國特別報告員對上述計畫表達憂心。

這些專家指出：「自從2015年以來，據報已有數以十萬計西藏人從他們原本的傳統農村生活，被『轉移』到低技能的低薪工作，這是透過一項被形容成自願性的計畫進行，但實際上據報他們是遭到威逼而參與。」

他們表示，勞動力移轉計畫是透過一個「在軍事化環境下，較不專注培養專業技能，而更關注灌輸文化和政治思想」的職訓中心網絡進行。

他們發現，參與計畫的藏人據報被阻止講藏語、遭勸阻展現自身宗教認同。

聲明由聯合國當代形式奴隸制問題特別報告員、販運人口問題特別報告員、當代形式種族主義問題特別報告員、文化權利領域特別報告員、少數群體問題特別報告員和發展權特別報告員簽名發表。

特別報告員是聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）任命的無給職、身分獨立的專家，並未代表聯合國發言。

聯合國 種族主義

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