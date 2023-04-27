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香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕

香港特派員李春/香港即時報導
香港王姓消防員在日本旅遊時涉嫌性侵日本女子被捕。（截自富士新聞畫面）
香港王姓消防員在日本旅遊時涉嫌性侵日本女子被捕。（截自富士新聞畫面）

香港一名消防員攜妻赴日本旅遊，期間獨自外出時，將一名20多歲的日本女性拖入廁所性侵。日本消息指這名消防員已被捕，香港消防處證實有休假人員在日本被捕，正了解事件中。

香港消防處發言人27日說，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。該屬員當時正值休假期間。該處正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。香港消防處又重申，非常重視屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。

影片來源：YouTube FNN

據日本「朝日新聞」報導，一名在「中國」任職消防員的男子被指日前與妻子到日本東京旅遊期間，藉詞性侵當地女子。涉事王姓男子已被日本警方拘捕。涉案男子30歲姓王，畢業於香港教育大學，現為消防處高級隊長，駐守黃大仙消防局。4月22日，他和妻子以旅遊為目的到日本，住在東京某飯店。

進一步消息說，案發4月23日晚10時30分左右，王某向妻子說要獨自外出買飯，在路上向一名20多歲的日本女性搭訕，請對方帶自己去拉麵店。路上突然把女子拖進東京千代田區的一幢商住兩用樓的男廁，實施性暴力。王男26日和妻子準備離開日本，在酒店退房時被逮捕。日本警方是透過周邊的監控錄影鎖定王男。

有香港媒體翻查香港消防處網頁，找到疑似日本媒體披露的王男相關資料，有網路媒體上載了王姓男子的照片和個人資料。

日本 香港 性侵

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