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青海6官員黨校學習 喝7瓶白酒 1高官竟喝死

記者陳言喬／即時報導
青海省廳級官員飲酒過量，導致一名幹部死亡。（示意圖／百度）
青海省廳級官員飲酒過量，導致一名幹部死亡。（示意圖／百度）

中共中紀委27日通報中共青海省多名省委成員在黨校學習飲酒，6人喝了7瓶白酒，結果導致1名幹部死亡。通報指涉案的省委秘書長等人已被雙開（開除黨籍、開除公職）。

據指出，死亡的是青海省海北自治州州委（廳局級）書記多傑。這起省級幹部喝酒喝到死的消息引起網民極大討論，網民稱這麼大的領導，涵養，自律，都是出類拔萃的。不會像某些基層領導以土皇帝自居，肆意妄為。但這事件卻讓再度刷新了人們的認知底線。

據中央紀委國家監委網站27日消息：2022年12月11日，在青海省舉辦黨政主要領導幹部學習貫徹黨的二十大精神培訓班期間，時任青海省委委員、省政府黨組成員、秘書長師存武，組織時任省委委員、省農業農村廳廳長李青川，省委委員、省文化和旅遊廳廳長王學文，省委委員、海北藏族自治州委書記多傑，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利，在省委黨校學員宿舍聚餐飲酒。

師存武利用職權要求省政府機關食堂為其提供並安排公務車輛運送菜餚，李青川提供8瓶白酒，當晚6人共飲用7瓶白酒。次日，師存武因醉酒缺席省有關會議，一名幹部在學員宿舍被發現死亡。

通報稱，經黨中央批准，決定給予師存武開除黨籍、開除公職處分，給予李青川留黨察看二年、政務撤職處分，給予王學文撤銷黨內職務、政務撤職處分。青海省委決定給予洪濤、陶永利留黨察看一年、政務撤職處分，並對相關責任單位和人員嚴肅問責。

網友稱，飲酒時間選在青海省委全面學習宣傳貫徹黨的二十大精神、舉辦學習培訓班期間。地點是在省委黨校學員宿舍。省府秘書長利用職權要求省政府機關食堂為其提供並安排公務車輛運送菜肴，另一官員提供酒水。

參加成員四人是省委委員，帶頭的是省委秘書長，另兩人是省內事業單位的一把手。飲酒的人，飲酒的時間和地點，都刷新了人們的認知，再大膽的編劇都不敢這麼寫。

網友稱，從通報中未提到海北州州委書記多傑被處分可知，死亡的正是多傑，還有網友懷疑他是不是喝到假酒才死亡的。

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