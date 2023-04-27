中國跨境交易 人民幣使用首度超過美元

官方數據顯示，中國3月份跨境交易使用人民幣首度超越美元，創逾13年以來新高。（中通社）

中國跨境貿易力推人民幣結算下，官方數據顯示，中國3月份跨境交易使用人民幣首度超越美元，創逾13年以來新高。中媒形容，這是「去美元化」跨進新里程。

中國國家外匯管理局官網21日發布的「銀行代客涉外收付款數據」顯示，今年3月份，人民幣收支金額已超越美元。

中媒華爾街見聞報導指出，根據國家外匯管理局發布的數據，2023年3月，人民幣在中國銀行代客涉外收支中的占比從2010年近乎零的水準上升至48%，刷新逾13年歷史新高；而同期美元占比從83%降至47%，創歷史新低。

中國近年積極推動人民幣結算下，中國人民銀行（央行）國際司長金中夏23日指出，2022年中國跨境貿易以人民幣結算規模年增37%，在整體外貿結算中比重約19%。

中國國家外匯管理局發言人王春英21日在第一季新聞發布會稱，人民幣在跨境使用中的占比不斷上升，2022年接近50%，今年第一季占比進一步提升，這有助於降低在跨境交易中貨幣 錯配風險。

中國國務院 辦公廳25日發布關於推動外貿穩規模優結構的意見，其中提出「優化跨境結算服務」。鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，「進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求」。

中國推動人民幣結算，此前與俄羅斯合作最為積極，但今年以來，越來越多國家與外國公司與中國交易開始拋棄美元或討論減少對美元的依賴。

巴西 政府3月29日宣布，已與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易結算。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）隨後公開呼籲，金磚國家用本幣結算。

3月28日，中國海洋石油集團和法國道達爾能源（TotalEnergies）達成首單以人民幣結算的進口液化天然氣採購交易。

此外，東協各國也討論了如何減少金融交易對美元的依賴。馬來西亞方面表示，「沒有理由繼續依賴美元」。

據央視新聞，阿根廷政府26日宣布，將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。

據報導，阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）舉行記者會作了上述宣布，並強調阿根廷與中國進行的貨幣互換協議不僅有助於增強外匯存底，還有助於增強雙邊貿易。