我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔任中掮客 還試圖引渡郭文貴 饒舌歌手米歇爾10項罪成

出庭詳述案發過程 專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

美國貝恩公司上海辦事處 遭公安突擊搜索

中國新聞組／即時報導
美國知名諮詢顧問公司貝恩公司上海辦事處傳出日前突遭公安搜索，此舉恐加深外資企業對中國市場的疑慮。（美聯社）
美國知名諮詢顧問公司貝恩公司上海辦事處傳出日前突遭公安搜索，此舉恐加深外資企業對中國市場的疑慮。（美聯社）

英國金融時報報導，美國知名諮詢顧問公司貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處兩周前遭公安突擊登門檢查。報導引述知情人士稱，公安取走電腦和手機，並對公司員工進行問話，但沒有拘留任何人員。貝恩未回應金融時報查證，上海辦事處人員也表示他們無法討論此事。

金融時報說，警方對貝恩公司上海辦事處數次進行造訪，目的不清楚，也不知道這種造訪是否與公司或公司客戶有關。

路透則報導，貝恩公司發言人周三表示，公安訪問了貝恩公司在上海的辦事處，並對那裡的職員進行問話，但未提供詳情。這名發言人在電子郵件中對路透說，「我們正與中國當局進行適當的合作」，「我們此刻沒有進一步的評論」。

根據貝恩公司簡體中文官網上的介紹，貝恩公司成立於1973年，是一家全球性諮詢公司，目前在全球39個國家和地區設有64間分公司。

貝恩公司1990年代初就進入中國，是較早進入中國市場的國際諮詢公司之一，迄今已陸續為30多個行業的大型駐華跨國公司以及中國知名企業客戶提供咨詢服務並訂制企業策略和解決方案。

上個月底，美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦公室也突然遭到搜查，有五名中國員工遭拘留。

華爾街日報當時曾在報導中引述美思明智集團一名高層說法：「我們不知道誰扣留了他們，也不知道他們什麼時候會被釋放。」這名高層還稱，不知道為什麼公司會遭到突襲搜查。華爾街日報稱，這一事件可能會讓在中國開展業務的跨國企業感到不安。

公安 華爾街 北京

上一則

40名公安與網信辦官員遭美起訴 中揚言堅決反制到底

延伸閱讀

40名公安與網信辦官員遭美起訴 中揚言堅決反制到底

40名公安與網信辦官員遭美起訴 中揚言堅決反制到底
八旗總編富察遭中國指控危害國安 美國筆會：出版不是犯罪

八旗總編富察遭中國指控危害國安 美國筆會：出版不是犯罪
拜登警告北韓 動用核武將是政權末日

拜登警告北韓 動用核武將是政權末日
拜登與尹錫悅宣布協議 美核潛艦將首度部署南韓

拜登與尹錫悅宣布協議 美核潛艦將首度部署南韓

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
安徽一所高中近日發生校園抗議事件，多名學生深夜聚集在男宿舍外，齊聲撻伐一名男學生，高喊「渣男！渣男！」。(視頻截圖)

安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」

2023-04-22 11:00

超人氣

更多 >
別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制