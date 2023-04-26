美國貝恩公司上海辦事處 遭公安突擊搜索

美國知名諮詢顧問公司貝恩公司上海辦事處傳出日前突遭公安搜索，此舉恐加深外資企業對中國市場的疑慮。（美聯社）

英國金融時報報導，美國知名諮詢顧問公司貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處兩周前遭公安 突擊登門檢查。報導引述知情人士稱，公安取走電腦和手機，並對公司員工進行問話，但沒有拘留任何人員。貝恩未回應金融時報查證，上海辦事處人員也表示他們無法討論此事。

金融時報說，警方對貝恩公司上海辦事處數次進行造訪，目的不清楚，也不知道這種造訪是否與公司或公司客戶有關。

路透則報導，貝恩公司發言人周三表示，公安訪問了貝恩公司在上海的辦事處，並對那裡的職員進行問話，但未提供詳情。這名發言人在電子郵件中對路透說，「我們正與中國當局進行適當的合作」，「我們此刻沒有進一步的評論」。

根據貝恩公司簡體中文官網上的介紹，貝恩公司成立於1973年，是一家全球性諮詢公司，目前在全球39個國家和地區設有64間分公司。

貝恩公司1990年代初就進入中國，是較早進入中國市場的國際諮詢公司之一，迄今已陸續為30多個行業的大型駐華跨國公司以及中國知名企業客戶提供咨詢服務並訂制企業策略和解決方案。

上個月底，美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京 辦公室也突然遭到搜查，有五名中國員工遭拘留。

華爾街 日報當時曾在報導中引述美思明智集團一名高層說法：「我們不知道誰扣留了他們，也不知道他們什麼時候會被釋放。」這名高層還稱，不知道為什麼公司會遭到突襲搜查。華爾街日報稱，這一事件可能會讓在中國開展業務的跨國企業感到不安。