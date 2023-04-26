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40名公安與網信辦官員遭美起訴 中揚言堅決反制到底

中國新聞組／即時報導
中國公安部指控美國濫用域外管轄和長臂管轄干涉他國內政，揚言將堅決反制到底。（美聯社）
中國公安部指控美國濫用域外管轄和長臂管轄干涉他國內政，揚言將堅決反制到底。（美聯社）

針對美國司法部日前宣布針對34名中國公安部成員提出指控，稱這些人涉及騷擾居住在紐約都會區等美國多地的異議人士。中國公安部26日發布新聞稿稱，已就此事向美國司法部、聯邦調查局駐北京代表提出嚴正交涉和強烈抗議。根據中國公安部的新聞稿，遭美國起訴的共40人，包括中國公安和網信部門官員。

據中央社報導，美國司法部在官網指出，34名被告涉嫌從事跨國鎮壓計畫，鎖定對象為政治觀點和行為與中國政府不同調的美國居民，例如在中國倡導民主的人士。美國司法部表示，所有被告據信都居住於中國，目前還未逮捕歸案。

法新社報導，這34人是「中國公安部912專項工作小組」（MPS 912 Special Project Working Group）的成員。美國司法部表示，這是「針對包括美國在內的世界各地中國異議人士」而設立的特別工作小組。

根據美國司法部的指控，這個工作小組在推特（Twitter）等各個社群媒體網站建立了數千個「假人頭」，以便「在線上騷擾並威脅中國異議人士」。

中國公安部26日晚間發布的新聞稿則稱，堅決反對美方惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，堅決反對美執法部門通過刑事案件包裝進行的政治操弄，堅決反對美執法部門假借執法之名配合美國政府對中國的抹黑詆毀。

新聞稿稱，美國執法部門連續炮製、打包起訴三起刑事案件，預設有罪結論，羅織莫須有罪名，嚴重損害中國公民合法權益，將法律武器化、政治化的險惡本質暴露無遺。中方對此強烈不滿，並要求美方立即停止政治操弄和司法霸凌。

中國公安部並痛批，美方起訴於法無據，完全是無中生有，是厚顏無恥的「賊喊捉賊」。美國一貫濫用域外管轄和長臂管轄干涉他國內政，「誰是『世界警察』，誰的執法人員在全球從事各種干涉、鎮壓行動？全世界都看得清清楚楚，『跨國鎮壓』的帽子美國自己戴再合適不過」。

新聞稿要求美國執法部門立即收手，強烈敦促美方認清濫訴中方官員事件的嚴重危害性，要求美方立即停止對中方官員的無端汙蔑和司法起訴，立刻採取措施消除消極影響，並停止其他挑釁、對抗行為。

中國公安部警告，如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。

公安 司法部 社群媒體

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