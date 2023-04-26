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中國官方：五一假期若有疫情 立即排查滯留遊客

中央社／台北26日電
中國文旅部市場管理司副司長李曉勇。(中新社)
中國文旅部市場管理司副司長李曉勇。(中新社)

中國「五一假期」將屆，出遊人數在防疫鬆綁下恐將大增。中國文旅部市場管理司副司長李曉勇今天說，景區或文化場所一旦出現COVID-19疫情，將立即全面排查滯留遊客，特別是外省滯留遊客情況。

中國今年五一假期自4月29日至5月3日，放假5天。

中國國務院聯防聯控機制26日下午舉行記者會，由交通運輸部、文化旅遊部、國家衛健委、國家疾控局相關主管及中國疾控中心專家出席，說明五一假期疫情防控有關情況。

綜合中國媒體報導，李曉勇在回答相關問題時說，文化和旅遊活動具有聚集性強、流動性大等特點，加上五一假期文旅市場復甦態勢強勁、出遊熱情高漲等因素，長途遊、團隊遊、深度遊趨勢明顯，都對做好防疫工作帶來較大挑戰。

李曉勇表示，文旅部針對五一假期出遊防疫將重點執行3方面工作：一是加強預警提示；二是強化措施落實；三是做好應急準備。其中將提醒遊客「做好自身健康的第一責任人」，注意個人衛生，依今年4月發布的最新版指引「科學佩戴口罩」。

同時，中國文旅部將指導A級景區嚴格落實「限量、預約、錯峰」要求，合理控制遊客接待上限，加強出入口、重點遊覽點、室內演出場所等關鍵節點管理，「防止發生大面積、長時間人員聚集」。指導室內文旅娛樂場所做好通風換氣、清潔消毒等工作，假期期間並適當增加頻次。

此外，中國文旅部將指導各地文化和旅遊行政部門結合本地實際，完善應急處置預案，並加強與衛健、疾控、公安、工信等部門溝通協調。一旦出現疫情，會同相關方面立即全面排查滯留游客，特別是外省的滯留游客情況，在當地黨委、政府領導下確實履行職責。

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