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習近平與澤倫斯基26日電話長談

訪中「幾乎不可避免」 鷹派質疑英外相高估自身影響力

中央社／倫敦26日專電
英國外交大臣柯維立。（美聯社）
英國外交大臣柯維立。（美聯社）

英國外交大臣柯維立說，他「幾乎不可避免」將訪問中國，並反駁部分對中鷹派指控他對北京軟弱。他強調，拒絕與中國互動反而會顯示英方缺乏自信和決心對中國發揮影響力。

他說，與中國政府和中國共產黨交手需要勇氣，他「不會因為挺身而出表態很困難，就噤聲不語」。他認為，英國能對中國發揮影響力，他「堅決有意運用」這個影響力，也堅持不該讓英國遭排除於全球重要事務決策過程之外。

柯維立（James Cleverly）重申，在能合作之處，英國將尋求與中國合作，但在過程中將保持警醒，清楚認知到在部分領域，英中雙方遵循的價值觀徹底迥異。

柯維立昨天晚間發表年度外交政策演說，演說前接受親保守黨「每日電訊報」（Daily Telegraph）採訪時作以上表示。他演說提到，英國必須面對無法迴避的現實：無論是應對氣候變遷、經濟局勢不穩定、核擴散或預防疫情大流行，沒有一項全球重大問題可以在中國未參與的情況下獲解決。

自去年9月上任以來，柯維立已先後與中國前、後任外交部長王毅及秦剛會晤。柯維立受訪時說，不排除將有機會與中方官員在英國會面，而他在未來某個時間點訪問中國則是「幾乎不可避免」的事，雖然目前日期未定。

柯維立數次重申與中國保持互動、必要時尋求合作以及確保具建設性的英中關係的重要性，昨晚並強調孤立中國有違英國國家利益，相關言論引發部分「對中鷹派」不滿與質疑。

前保守黨黨魁、對華政策跨國議會聯盟（IPAC）發起人與共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）稱柯維立「天真」，並強調北京根本不在意英方怎麼想，遑論讓英國發揮影響力。

史密斯說，換作是面對另一個國家，英國勢必會高調批判種族滅絕、奴役、濫捕民主運動人士等種種暴行；面對中國，卻是極度害怕讓中方不開心，以避免傷及貿易，而此時此刻中方「正威脅要侵略台灣」。

史密斯質疑，柯維立所謂的英國對中影響力至今缺乏成效。他認為，在中方看來，英國是個軟弱的國家，「中國正在嘲笑我們」。

在柯維立演說同一天，IPAC發表給柯維立的公開信，要求他儘快與因被控「危害國家安全」而遭香港當局羈押的壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子會面。公開信說，黎智英是英國公民，且英國對香港具特殊責任，但英國政府至今未如美國或歐盟明確公開要求中方釋放黎智英。

非政府組織「香港自由委員會」（The Committee for Freedom in Hong Kong, CFHK）今天發布聲明指出，柯維立昨晚的演說反映英國政府對中政策的「天真」；面對一個有系統地在國際間毀約棄諾的國家，英國企圖發揮影響力，無異是一廂情願。

聲明提到，沒有人建議英國停止與中國互動，但考量中方在中國國家主席習近平領導下的行徑，柯維立企圖影響習近平，可謂癡心妄想。柯維立強調全球重大問題需有中國參與解決，但事實上，中國從未、未來也不會遵守承諾。

面對中方不遵守關於香港的「中英聯合聲明」，英國政府一再提及對港人提供「英國海外國民」（British National Overseas，BNO）護照簽證優惠制度。對此，CFHK指出，BNO簽證制度不是向中方問責的有效手段，僅是提供港人逃難管道。

此外，CFHK指出，柯維立未在演說觸及受北京控制的「孔子學院」，也對遭港府羈押的英國公民黎智英避而不談。

英國 香港 黎智英

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