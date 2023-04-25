中國再感染增多？專家：第二波疫情不會出現

再次感染COVID-19近期在中國成為話題，不少人在網上表示自己「二陽」，而隨著「五一」假期將臨，輿論憂慮跟著加深，但專家說，目前總體感染人數不多，近幾個月不會形成第二波疫情。圖為去年年底，中國疫情激增，多人冒著風寒排長隊買藥。（Getty Images）

再次感染COVID-19近期在中國成為話題，不少人在網上表示自己「二陽」，而隨著「五一」假期將臨，輿論憂慮跟著加深，但專家說，目前總體感染人數不多，近幾個月不會形成第二波疫情 。

香港01今天報導，據中國疾病預防控制中心消息，近期報告核酸檢測 陽性率小幅上升，從不到1%升至本月20日的1.7%，全國哨點醫院報告的陽性率也上升。

與此同時，上海、廣州等地都有大型展會活動，「五一」假期的旅遊數據也頗為火爆，讓有出遊計畫民眾憂心相關風險。

對此，病毒學專家常榮山判斷，中國目前總體感染人數並不多，主要還是上一波未感染的人群，第二波疫情近幾個月內也不會形成，「五一」出行不必過於擔心；但由於仍有一定比例民眾未曾感染，因此建議戴好口罩。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友2月初曾表示，疫情未來可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全國範圍內短時間集中大規模流行的可能性比較小。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前也表示，第二波主要有兩種情況，一是在第一波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減，二是在第一波疫情中未曾感染的人在第二波疫情中被感染。根據監測數據，目前中國國內許多感染者的情況皆屬後者。

張文宏說，60歲及以上者，以及未接種疫苗 者的二次感染風險較高，建議脆弱人群在相隔6個月後再次接種疫苗。