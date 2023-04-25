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中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵

記者陳言喬／即時報導
上海浦東機場的磁浮列車最高時速可達430公里。是目前大陸最快的軌道交通。（網易）
上海浦東機場的磁浮列車最高時速可達430公里。是目前大陸最快的軌道交通。（網易）

環球時報報導，上海到杭州中國工程和鐵路研究人員稱，在上海和杭州之間建造世界首條超級高鐵線路最有可能性。這條150公里長的真空隧道將允許磁懸浮列車以高達1000公里/小時的速度行駛。

報導稱，科學家17日發表於「鐵路標準設計」的一篇文章中表示，他們通過研究選取當前最具備建設條件的6條示範線進行指標量化比選評價，東部沿海兩個富裕的城市脫穎而出。

中國還有幾條候選線路競爭超級高鐵專案，包括北京-石家莊、廣州-深圳和成都-重慶線路等。評估團隊說，每一條都有獨特的優勢。

專案評估團隊表示，他們在研究超級高鐵時考慮了幾個關鍵因素，包括人口密度、經濟活動和現有交通基礎設施等，他們對每條線路的經濟潛力進行了評估。

其中上海至杭州的超級高鐵線路對中國來說是最可行和最有利的。該線路涉及的兩個城市人口密度高，經濟活動活躍，且地勢相對平坦，具有較高的技術可行性，因此被認為具有較強的經濟潛力。此項目還可促進上海和杭州之間的區域一體化，由此產生積極的社會影響。

中國目前運行最快的軌道交通是上海浦東機場的磁浮列車示範線，時速最高達430公里，全線30公里只需7分半鐘。目前上海杭州間約170公里，高鐵直達車班車最快只要45分鐘。未來時速高達1千公里的超級高鐵若能建成，上海杭州兩地只要十來分鐘就能到達。

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