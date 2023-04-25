中國公布小行星防禦任務計畫 2030年進行動能撞擊

中國大陸提出近地小行星防禦的發展藍圖，並計畫在2030年實現一次對小行星的動能撞擊。(圖/取自快科技)

中國國家航天局深空探測實驗室系統研究院院長陳琦25日表示，中國已提出近地小行星防禦的發展藍圖，並計畫在2030年實現一次對小行星的動能撞擊，2030至2035年間實現推離偏轉，而到2045年前初步具備小行星軌道控制能力。

據環球網報導，在25日舉行的首屆深空探測（天都）國際會議開幕式暨主論壇上，中國深空探測領域的專家介紹了中國的近地小行星防禦計畫，並面向全球公開徵集首次任務的總體方案以及相關的規劃。

陳琦表示，小行星撞擊地球已被聯合國列為威脅人類生存的二十大 災難之首，「防禦近地小行星撞擊地球，為保護地球家園貢獻中國力量，是2022年國家航天局發布的八大行動聲明之一，為維護人類安全，中國已向全球提出了推動近地小行星防禦的相關倡議。」

陳琦指稱，近地小行星撞擊地球事件在宇宙的時間長河中並不罕見，6,500萬年前一顆直徑約10公里的小行星撞擊在如今的墨西哥 灣附近，爆炸當量約100萬億噸TNT，這被認為很有可能是造成恐龍滅絕的直接原因。

全世界科學家提出了許多減緩小行星撞擊的辦法，其中達到暫態作用的方法就包括動能撞擊以及核爆，而持續推離的方法就包括引力牽引、附著推離、鐳射燒蝕和太陽光壓推動等。

陳琦表示，針對中國的首次近地小行星防禦演示驗證任務，中國已通過比較直徑、半長軸、軌道傾角等參數，初選出了一些備選目標。《環球時報》報導，初選出的2015XF261、2019OV3、2020BD11等十顆小行星中直徑最大的為89公尺，最小的為24.3公尺。

據《快科技》報導，去年4月，中國國家航天局副局長吳豔華表示，中國將著手組建近地小行星防禦系統，共同應對近地小行星撞擊的威脅，為保護地球和人類安全貢獻中國力量。

資料顯示，小行星是指太陽系內類似行星環繞太陽運動，但體積和品質比行星小得多的天體，絕大多數的小行星都集中在火星 與木星軌道之間的小行星帶。

陳琦表示，中國的首次近地小行星防禦任務有望實現三大科學目標，分別是：揭示撞擊目標動力學演化規律，探測目標小行星的軌道特徵；揭示撞擊目標固有特性，探測目標小行星的形狀、大小、成分和結構；以及揭示撞擊動量傳遞規律，開展地形變化、濺射物分布等牆擊效應研究。

相關專家稱，此舉生動體現中國願與國際社會一道，強化共同應對機制，推動近地小行星聯合監測、預警、防禦能力提升，共同建設普遍安全的地球家園，為保護地球和人類安全貢獻中國力量。