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中國全面實現不動產統一登記 房地產稅可能全面落地

記者林宸誼／即時報導
中國自然資源部宣布全面實現不動產統一登記。圖為上海中遠兩灣城建築群。記者林宸誼／攝影
中國自然資源部宣布全面實現不動產統一登記。圖為上海中遠兩灣城建築群。記者林宸誼／攝影

中國自然資源部部長王廣華25日在自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，全面實現不動產統一登記。多位專家分析，實現不動產統一登記後，房地產稅才可能全面落地。

財聯社報導，中指研究院市場研究總監陳文靜表示，徵收房地產稅的前置條件包括全國不動產統一登記和全國聯網，本次自然資源部指出全面實現不動產統一登記，代表房地產稅徵收的前提條件進一步完善。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙指出，不動產統一登記是房地產稅徵收的前提條件，全面實現不動產統一登記，也代表離房地產稅的徵收更近了一步。

今年3月24日，前財政部部長樓繼偉在出版的「比較」雜誌上發表文章稱，房地產稅是最適合作為地方稅的稅種，在經濟轉為正常增長後應儘快開展試點。

在樓繼偉看來，立法工作的難點有很多，最大的難點是房地產如何估值。一般來說應以完全產權、交易不受限的住宅為估值基準。而現實中大量的住房產權不完整、交易受限。解決的辦法是以基準估值為基礎做適當的打折，但問題十分複雜。還有其他許多難點，導致該稅法探索了多年仍未正式成法。

2021年10月23日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第31次會議決定：授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。

但在2022年，財政部有關負責人表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市開展調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，該年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

樓繼偉指出，2021年10月全國人大常委會授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點，可以說是帶著問題探索。考慮到目前的經濟狀況，財政部對外宣布2022年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，當然是實事求是的。

在全面實現不動產統一登記後，市場比較關心的是，該政策是否是房地產稅徵收的信號。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，不動產登記制度的出發點要更廣，不是簡單的徵稅概念，但不動產統一登記後，房地產稅等工作開展會更加順暢和容易。

58安居客研究院院長指出，房地產稅試點的推行要以不動產登記的資訊為基礎。全國範圍的房地產數據聯動，有助於摸清全大陸房地產市場的實際情況。從長遠來看，一方面，更加及時、全面、準確的信息，會使得調控政策更加有效和精準；另一方面，這也是推進房地產稅的必經之路。

房地產 財政部 國務院

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