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中國駐法使館聲明：盧沙野的評論只是個人觀點

中央社台北24日電
中國駐法國大使盧沙野。(取自中駐法使館官網)
中國駐法國大使盧沙野。(取自中駐法使館官網)

中國駐法國大使館今天針對盧沙野失言風波表示，中國駐法國大使的評論只是「表達個人觀點」，不應被過度解讀，他的發言並非中國的政策聲明。

這是中國駐法國大使盧沙野日前發表「前蘇聯國家並無主權國地位」論引發風波以來，中國官方首度直接針對盧沙野的談話表態。

中國駐法大使館聲明表示：「盧沙野大使關於烏克蘭問題的表態不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達，各方不應過度解讀。中國在有關問題上的立場沒有變化。

關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。中方始終秉持相互尊重、平等相待原則發展雙邊友好合作關係。中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

關於烏克蘭問題，中方的立場是一貫的、明確的，願繼續與國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。」

在此之前，中國外交部發言人毛寧今天下午針對此事的回應是，中國尊重各國的主權獨立及領土完整，且是蘇聯解體後首先與相關國家建交的國家之一。這一說法並未直接對盧沙野的談話表態，但被視為間接否認盧沙野「前蘇聯國家並無主權國地位」的說法。

盧沙野諸如「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島主權取決於如何看待這個問題」及質疑訪談主持人「沒有讀書嗎」等語，已為中國釀成巨大外交風波。不但引發波羅的海三國、烏克蘭、法國及歐盟抗議及譴責外，法國部分政界人士更集體要求法方將盧沙野列為「不受歡迎人物」。

盧沙野 烏克蘭 大使館

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