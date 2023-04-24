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搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

中國直播帶貨又被查？ 李佳琦、劉畊宏等5人遭點名「問題多」

噓！星聞／即時報導
李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主之一。（Getty Images）
李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主之一。（Getty Images）

中國流行各種直播平台上帶貨，不過24日中國媒體引用一份關於「直播帶貨消費維權輿情分析報告」點名了五位直播主在虛假宣傳、及產品品質等問題有較突出，其中包含了台灣男星劉畊宏。

這份研究報告中挑選了14位主播，根據數據指出包括瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴這五位主播在帶貨問題較多，其中瘋狂小楊哥、李佳琦在虛假宣傳上的輿情較多，劉畊宏、羅永浩、辛巴則是在產品質量的輿情較多。

劉畊宏。(取材自微博)
劉畊宏。(取材自微博)

劉畊宏移居上海後，去年在疫情期間，靠著直播健身操而爆紅引發「劉畊宏男孩女孩」風潮，他抖音在短短半個月就增加了6000萬粉絲，之後也開始帶貨，還被爆出業配影片一直就要350萬元台幣（約11.3萬美元），但也隨即被人挖出過去曾賣過假燕窩，當時劉畊宏發文致歉，表示正因為過去合作的公司選品不夠嚴謹，所以現在團隊更加嚴謹把關。

不過網友看了這份報告，則忍不住酸是柿子挑軟的捏，因為在抖音等平台上，還有更多虛假賣貨的主播，「被點名？被什麼權威行政單位點名嗎？媒體矩陣再來一波？這次要搞誰？」、「李佳琦、劉畊宏兩位很良心了，是為了省事不想去查小主播，所以就揪著大主播不放嗎？」

抖音 健身 疫情

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