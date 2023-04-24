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崔天凱：美大選期間 中美可能發生「驚濤駭浪」的事

記者陳政錄／即時報導
中國前駐美大使崔天凱警告，中美關係可能發生「驚濤駭浪」的事情。（新華社）
中國前駐美大使崔天凱警告，中美關係可能發生「驚濤駭浪」的事情。（新華社）

針對當前中美關係陷入僵局，中國前駐美大使崔天凱指控，美國現在在搞「兩個凡事」：凡是中國做的一定反對、凡是中國提倡的一定不贊成，這很有問題。他警告，在美國大選期間，中美關係可能發生「驚濤駭浪」的事情。

崔天凱近日接受中國媒體「觀察者網」專訪時，首先對美國的「兩個凡事」進行抨擊，直言現在中國無論在國際上做什麼事，美國都要站出來反對，既沒有是非觀，也不考慮事實依據，「這很有問題。」

對於這幾年，美國社會對中國看法發生轉變，崔天凱認為，最重要的一點是美國對中國發展的誤解和誤判。他強調，中國的發展從不是為了稱霸，是要實現中國人民對美好生活的嚮往，但美國的統治階層有一種霸權心態，認為美國當世界老大當了這麼多年，應該可以永遠當下去。

崔天凱說，「在一些美國人看來，只要中國發展了，不管有沒有爭霸的意圖，對美國來說就是威脅，就會影響其世界霸權地位，何況我們的發展勢頭還這麼好。」他認為，這是美國政府、媒體誇大中國威脅、製造中國威脅，影響了美國民眾對中國的看法。

崔天凱接著就美國大選議題回應說，不管結果為何，他預期美國對華政策在2024年前都不會有本質性變化，而且在此期間，中美關係還會有很多波動，甚至可能發生「驚濤駭浪」的事情。

他說，美國如今把中國認定為最大的「戰略競爭對手」，這樣肯定會給中美關係帶來很多不穩定因素，其所謂「脫鉤斷鏈」，也完全是出於維護自身霸權的角度考慮，這麼做「或許在一定時間內、一定程度上可能會得手，但從長遠看，恐怕不見得能夠如願」。

崔天凱最後指出，中美高層往來當中，有兩點值得注意：一、相互尊重；二、言而有信。「如今正是因為這兩方面出了問題，才影響了中美高層間的往來」。

他表示，美國帶著強勢、想要打壓別人的意圖進行交流，這不是「相互尊重」；至於「言而有信」，「美方不能在見面時承諾『四不一無意』（美方不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國發生衝突對抗），轉頭就去幹壞事」。

崔天凱說，只有解決以上兩點，中美才能有效地、順利地開展高層交往。

崔天凱

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