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名字被刻上男友長輩墓碑 分手後重慶女為「除名」告上法庭

中國新聞組／北京24日電
重慶一名女子狀告法庭，要求前男友把自己的名字移除其親人的墓碑。圖為示意圖。（中新社）
重慶一名女子狀告法庭，要求前男友把自己的名字移除其親人的墓碑。圖為示意圖。（中新社）

中國重慶市一對同居近十年的情侶日前分手，女方要求男方移除自己刻在其外公、外婆墓碑上的名字，男方卻因「怕壞了風水」一拖再拖，她一氣之下告上法庭。

上游新聞報導，這對情侶同居近十年，但一直未領證結婚。男方外公、外婆去世後，全家人商量為老人立碑，根據當地習俗，墓碑要刻上後輩的名字，男方在徵得女友同意後，將其名字以外孫媳婦的身分，刻在了已故外公外婆的墓碑上。

後來，兩人因性格不合分手，雙方對同居財產分割產生爭議，且女方要求男方將其名字從墓碑上清除。雙方在法院調解下，對財產分割達成一致意見，且男方承諾會將女方的名字從墓碑上清除掉。

然而，調解結案後，男方一直未履行義務，女方遂向法院申請強制執行。原來，男方認為除名會對墓碑造成破壞，怕壞了自家「風水」，所以對此事一拖再拖。

執行幹警再次找到被執行人，對其釋法明理，一方面告知其拒不履行生效文書要承擔法律後果，其行為也侵犯了對方的人格權益，另一方面也從情理出發，勸其為女方的內心感受和今後生活考慮。

最終，男方在法院的勸導和督促下，用鑿子將女方名字從墓碑上徹底清除。

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