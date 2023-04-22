尹錫悅稱台灣是全球議題 引爆中韓外交摩擦持續升溫

南韓總統尹錫悅日前接受路透專訪時稱，台灣問題是全球性的問題，台海緊張是「因為試圖以武力改變現狀」，南韓與國際社會都反對這種改變。尹錫悅這番話引發北京強烈反擊。（路透）

南韓 總統尹錫悅日前針對台海局勢的談話，引發中韓兩國外交摩擦持續升溫。中國外交部官網23日發布新聞稿稱，中國外交部副部長孫衛東20日奉命就南韓領導人涉台灣問題錯誤言論向南韓駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉。

孫衛東說，尹錫悅日前接受採訪時稱台海局勢緊張系試圖以實力單方面改變現狀導致。韓方立場是同國際社會一道，堅決反對以實力改變現狀。台灣問題不是單純的中國和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣超越地區層面的世界性問題。「上述言論完全不可接受，中方表示嚴重關切和強烈不滿」。

孫衛東指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何勢力插手干涉。台海局勢緊張的根本原因是島內台獨分子在境外勢力支持和縱容下搞分裂活動。

孫衛東稱，南韓領導人對一個中國原則隻字不提，卻將台灣問題同朝鮮半島問題相提並論。朝鮮和南韓都是已加入聯合國 的主權國家。朝鮮半島問題與台灣問題性質和經緯完全不同，根本不具可比性，這是眾所周知的事實。

孫衛東敦促韓方切實遵守中韓建交聯合公報精神，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行。根據中國外交部新聞稿，鄭在浩表示，韓方一貫尊重一個中國原則，這一立場沒有變化。

針對尹錫悅日前接受路透專訪就台海緊張局勢的發言，中國外交部發言人汪文斌20日曾表示，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。

朝鮮日報報導，南韓外交部第一次官張虎鎮當日為此召見中國駐南韓大使邢海明，就中方言論提出強烈抗議。張虎鎮表示，「南韓首腦談及反對依靠力量改變現狀這一國際社會普遍原則，中國外交部發言人卻對此發表不堪入耳的言論」。

南韓外交部甚至表示，「這是令人質疑中國國格的嚴重的外交失禮行為」。朝鮮日報指出，南韓外交部使用「國格」這樣的詞彙點名中國外交當局加以譴責的情況實屬罕見。

中國外交部23日凌晨1時許發布的新聞稿顯示，20日當天，中國副外長孫衛東隨即也奉命向南韓駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉。

中國國務委員兼外交部長秦剛 21日出席在上海舉行的「中國式現代化與世界」演講時則表示，最近，我們經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」。

秦剛警告，「誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者必自焚」。秦剛這番話被認為也是針對尹錫悅而來。