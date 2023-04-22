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天主教香港教區主教訪北京 稱「愛國，也要愛教會」

記者廖士鋒／即時報導
香港教區主教周守仁近日到訪北京，圖為4月18日周守仁（左3）拜訪中國天主教神哲學院，同行的還有中聯辦官員。（圖／取自中國天主教神哲學院官網）
香港教區主教周守仁近日到訪北京，圖為4月18日周守仁（左3）拜訪中國天主教神哲學院，同行的還有中聯辦官員。（圖／取自中國天主教神哲學院官網）

天主教香港教區主教周守仁21日結束五天訪京行程，他是1994年來首位訪京的香港主教，由於不久前中國與梵蒂岡對上海、江西等教區主教任命爭議迭起，他此次行程備受關注。

這次周守仁訪問北京，最引起注目的就是他對「愛國」的表態。據香港電台報導，周守仁在離開北京前的上午到王府井天主教堂出席彌撒，周守仁主持彌撒時提到，要愛國，也要愛教會。彌撒結束後他還表示，「愛國是應份（應該）的，大家都想自己國家好，無人想衰的」。

周守仁還否認這次屬於「破冰之旅」，而被問及訪京是否擔心被批評宗教政治化？周守仁則指不能擔心太多，「最重要是做自己良心內（的事），我們都看到聖神邀請我們去做的」。他並透露已邀請北京教區主教李山、神父到訪香港，並獲正面反應，但未確定時間。

對於外界也相當關注的，香港教區在北京與梵蒂岡間的溝通是否扮演角色，周守仁則表示，官方有官方的角色、民間有民間的角色，香港教區會負責民間的角色。至於梵蒂岡方面曾提及，計畫將駐香港的辦公室搬至北京，周守仁則指沒聽過有關消息，並說這項事務屬國務院與梵蒂岡之間的事。

新加坡聯合早報22日指出，香港700多萬人口中，天主教徒約有40萬人。天主教香港教區在民間甚至政壇具有相當大的影響力，但1997年香港回歸中國後，天主教香港教區與北京雙方關係緊張，後者一直批評前者長期支持民主派，在1997年後多次重大的社會運動中扮演關鍵的角色，香港教區榮休主教陳日君2022年5月也曾被香港國安處逮捕。

香港邁臻研究所總監宋立功指出周守仁訪京期間的言論「政治正確」，會為北京所接受，相信天主教香港教區與中國的關係正在逐步改善。宋立功並認為，周守仁發表言論前有得到梵蒂岡默許，「梵蒂岡現任教宗一直希望在任內和中國建交，雖然短期內難以突破，但也希望通過香港和中國內地保持良好的溝通」。

教廷官方旗下的梵諦岡新聞網21日也刊出介紹周守仁之行的完整文章，當中明確引用了周守仁對愛國的說法，指出「周主教強調了愛國與愛教的重要性」。文章還表示，4 月 18 日當天周守仁也拜訪的「若干政府官員」。港媒明報則進一步指出，周守仁一行18日拜訪中國天主教神哲學院，同行的有中聯辦協調部副部長陳澤濤、宗教處處長李永戰等官員。

香港 北京 國務院

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