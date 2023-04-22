中國解放軍再發宣傳片 模擬對台登陸作戰

解放軍海軍宣傳片中055驅逐艦發射飛彈。 圖截自宣傳片

中國今天在其海軍節即解放軍 海軍成立74周年前夕，由解放軍海軍公布了一支主題宣傳片《蛟龍行動》，通過「蛟龍突擊隊」隊員執行一次驚險的演訓行動，呈現解放軍海軍各兵種聯合立體作戰的戰鬥力，但最重要的主角是舷號31號的兩棲攻擊艦「海南號」，整個行動呈現如何由突擊隊員先抵達攻擊目標，再引領後方海軍艦艇實施攻擊，最終宣告全員加入登陸行動。

這一情節雖未明言，很顯然是一次以「對台實施兩棲登陸作戰」的演訓過程，其傳遞出來的政治訊息也不言可喻。

中共 黨媒《環球網》在報導時稱，潛艇如何輸送蛙人？兩棲攻擊艦如何立體登陸？預警機如何掌握態勢？航母編隊如何連續出動艦載戰鬥機？萬噸大驅如何實施遠程打擊，大洋深處，海軍作戰體系攥指成拳、合力鑄劍，一場實戰化演練呼之欲出。

《環球網》並在另一則報導中聲稱，這支影片暗藏三大彩蛋，信息量巨大。它說，《蛟龍行動》時長六分多鐘，借助紀錄片的敘事手法打造出電影 質感。報導說，海軍研究院大校副研究員唐莉接受《環球時報》採訪時表示，這部宣傳片可謂是一段故事映射一個偉大時代，一支隊伍牽動一個聯合體系。

這是中國解放軍海軍連續三年在其紀念日發布專題宣傳片。2021年4月22日海軍主題形象宣傳片是《大海向黨旗報告》，去年4月22日，則是首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，當時宣傳片最後十餘秒的彩蛋，即預示了中國自主設計建造的首艘彈射型航空母艦福建艦，在1個多月後的橫空出世。

但報導說，今年的宣傳片中也同樣暗含彩蛋，而且不是一個，而是三個。它說，首先，宣傳片中國產航母，075型兩驅攻擊艦、055型萬噸驅逐艦，預警機、偵察機、衛星通訊等最具代表性的新質力量都悉數出現在宣傳片中。

雖然片中一開始是由海南艦單獨亮相，但其後在運送攻擊隊員前進目標時是由潛艦負責運送，而最後在獲得突擊隊員傳回的目標訊息後，正式發起攻擊時，則出現山東艦航母、以及舷號31、32號的海南艦與廣西艦兩艘075型兩驅攻擊艦，另一艘並明示舷號的055型萬噸驅逐艦則在其多元發射系統上齊發導彈。

環時報導稱，其中任何一艘裝備單獨亮相都會引發海內外高度關注，而這「三巨頭」在同一宣傳片中亮相的涵義是什麼？唐莉表示，人民海軍已建立起由潛艇、水面艦艇、航空兵、陸戰隊和岸防部隊等五大兵種，以及多種專業勤務部隊組成的海上戰鬥力量。已全面提高海上威懾和實戰能力。

第二個彩蛋，環時稱，則是山東艦航母的甲板上擺滿了殲-15戰鬥機，與此前一次的10架相比，此次足足有21架。對此唐莉分析，表明該艦已初步形成一定戰鬥力，可以遂行各種任務。

第三個彩蛋則是，環時稱，在宣傳片末尾，指揮員發出指令「全體陸戰隊員注意，立即發起作戰行動」，「火力打擊完成，全體都有，準備登陸」。而在此前，指揮員已提及，「戰鬥警報，立即執行作戰任務，目標西太海域」。

報導說，這是一個充滿想像空間的結尾，必然的第一聯想就是海軍陸戰隊正在模擬登島作戰。而台灣位於西太海域，它稱，當下台灣還沒有回歸祖國懷抱，台獨分裂勢力倚美謀獨，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定。對於民進黨當局任何分裂祖國的行徑，對於外部勢力任何干涉挑釁，中國人民解放軍嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整。