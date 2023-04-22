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受訪被問及毛澤東 中駐法大使怒嗆：你念過書嗎

記者廖士鋒／即時報導
中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）
中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

中國駐法國大使盧沙野向來態度強硬，也被認為是中國戰狼外交標誌之一，最近他又再次引起爭議。在面對法國媒體專訪，主持人提到毛澤東曾致上百萬人喪命時，他質疑說：「你有念過書嗎？」

盧沙野近日接受法國電視台LCI主持人羅契賓（Darius Rochebin）以法語專訪時，做出上述回應。據中央社報導，主持人指出，法國前總統戴高樂（Charles de Gaulle）1964年與中國建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東正屠殺、折磨數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往上很可能再犯同樣的錯」。

盧沙野則當場批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。主持人追問：「百萬人因毛澤東喪命這叫不實流言？」盧沙野接著說：「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言」。

此外，就台海議題，盧沙野則在主持人展示中國軍演模擬發射飛彈的畫面後，指出「威脅者不是我們，我們是受威脅的一方」。對「轟炸」之舉，盧沙野強調，「因為中國領土的完整受到台灣及部分西方國家的台獨分離勢力威脅」。

他還指出，「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。而面對主持人追問台灣為何不能有人民自決權，盧沙野表示，「台灣自古以來屬於中國。兩岸同屬一個中國，歷史如此、現狀如此」；他並稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一環，白紙黑字寫在開羅宣言與波茨坦宣言中」。

這已不是盧沙野第一次有爭議言論。公開資料顯示，盧沙野2019年7月接任駐法大使以來，多次傳出爭議，例如他2022年8月初曾在法國BFM電視台節目上向主持人馬歇爾（Alain Marshall）表示，「若將來完成兩岸統一，我們（中國）要進行再教育，相信那時台灣人會再度變成愛國者，再支持統一」。不久後他又補充指，「台灣當局對民眾開展『去中國化』教育，民眾被『台獨』思想灌輸、毒害了。應該進行『再教育』，來清除這種分裂主義、分離主義的思想」。

而時任法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）2021年3月曾召見盧沙野抗議該使館言行「跨越紅線」。此前盧沙野曾致函法國參議員要求取消訪台計畫，中駐法使館還在推特上批評法國學者博達安（Antoine Bondaz）「無恥」。他還曾在2021年6月表示，「我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路」。

據中駐法使館官網18日消息，盧沙野接受歐洲衛視訪問時指出「歐洲要是真心想維護台海和平穩定，就應同聲譴責『台獨』分裂活動和美國對中國內政的干涉，而不是對中國政府捍衛國家主權和領土完整、制止『台獨』分裂行徑的努力說三道四」。

盧沙野 教育 推特

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