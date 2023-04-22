推特名人「李老師」金融帳號遭中國凍結 求援助

「李老師不是你老師」日前表示，他在中國的金融帳號18日全數被凍結。(截取自推特)

以即時發布中國敏感訊息著稱的推特 名人「李老師不是你老師」日前表示，他在中國的金融帳號18日全數被凍結，經濟來源斷絕，因此呼籲外界給予援助，讓他的帳號能運作下去，獲得不少迴響。

目前旅居義大利 的「李老師」，18日晚間透過自己的推特（twitter）帳號表示，當天他的支付寶 帳號被「司法凍結」。

「李老師」表示，2022年12月，他在為自己於中國國內創立的公司辦理註銷手續時，卻遭到陌生人舉報，內容聲稱自己被拖欠工資。但實際上，他創辦的這家公司並沒有聘請過員工。

他指出，自己在義大利工作合作過的學校，3月間收到來自米蘭的「匿名集體舉報」，聲稱他「騙取」了這些匿名舉報者的學費。但實際上，他在米蘭並沒有從事教學或是留學業務。然而，在考慮到他所「存在的影響」下，這所學校中止了和他的一切合作與業務。

「李老師」提到，同在3月間，一名住在義大利、新聞資料顯示為「某跨國旅遊集團董事長」的中國人，曾前往他就學時曾經居住過的房子，「要和我談談」；進入4月，他的網易BUFF（線上遊戲道具交易平台）、支付寶相繼被司法凍結。從此，他「所有的經濟來源全部被中國有關方面切斷」。

他表示，既然如此，自己只能放下面子請求大家的援助，「歡迎大家捐助，幫助這個帳號繼續運營下去，謝謝大家」。

「李老師」的貼文發出後，引起不少中國內外民眾的迴響和熱議。不少人除持續表達對他的支持、並要他不要因此放棄為中國受冤屈百姓爆料的熱忱外，部分海外的支持者也紛紛給予小額捐款。一些旅外的反共自媒體人則表達想與他合作，幫助他渡過難關的意願。

相形之下，也有部分親共分子利用回應貼文，對「李老師」大肆嘲諷辱罵，諸如「一個反華分子，為什麼要給他錢」、「只能說一句好死，斷沒有摔碗罵娘還想回家吃飯的道理」等，但都遭到許多立場反共的網友反諷。

事實上，「李老師」自2022年底密集發布「白紙運動」相關消息而成名後，本人及家人即屢遭親共分子及中國當局以多種方式威脅。其中，他留在中國的父母親即曾被當地公安登門，要求轉告他停止轉發敏感訊息。