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上海車展禁車企送冰淇淋 人流估創今年展會新高

記者葉文義／即時報導
2023年上海國際車展22日也迎來首個普通觀眾日，恰逢周末，參觀市民踴躍。圖/澎湃新聞
2023年上海國際車展22日也迎來首個普通觀眾日，恰逢周末，參觀市民踴躍。圖/澎湃新聞

上海車展寶馬MINI引發冰淇淋被指區別對待中外訪客一事持續發酵，據九派新聞報導，22日有網友發文稱，上海車展所有展台都不允許送冰淇淋。主辦方也回應：情況屬實，因寶馬MINI事件帶來了不少麻煩。

近日，在上海車展上，寶馬MINI被指區別對待中外訪客，只給外國人冰淇淋。隨後，不少汽車廠商均承諾發放冰淇淋給參展人員。

據九派新聞視頻報導，22日有網友發文稱，上海車展所有展台都不允許送冰淇淋。該網友表示，自己問過工作人員，工作人員稱是寶馬抗議此事，故此封禁。對此，主辦方回應此事稱，不讓送冰淇淋情況屬實，只因寶馬MINI事件給主辦方帶來了麻煩。

上海車展的寶馬MINI展台風波不斷，繼冰淇淋事件之後，4月20日又發生了女子在展台直播被拖走事件。

被拖走的女子Tongtong及其老公曹先生22日接受上游新聞採訪，回憶當天發生的事情經過，同時要求寶馬MINI、白衣男子以及相關保安公開道歉。

2023年上海國際車展22日也迎來首個普通觀眾日，也恰逢周末，參觀市民踴躍，預計人流將創今年大陸展會新高，預估將超過17萬人次。截至下午13時，參觀人流已超12萬人次。

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