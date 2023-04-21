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大角星變異株已進入中國 中疾控：未形成傳播優勢

記者葉文義／即時報導
新冠病毒Omicron的亞系變異XBB.1.16（Arcturus）已進入中國，中國疾控中心表示，本土病例中Arcturus感染個案仍維持極低水準，未形成傳播優勢。（取材自新華網）
新冠病毒Omicron的亞系變異XBB.1.16（Arcturus）已進入中國，中國疾控中心表示，本土病例中Arcturus感染個案仍維持極低水準，未形成傳播優勢。（取材自新華網）

新冠病毒Omicron的亞系變異XBB.1.16（Arcturus）已進入中國，中國疾控中心表示，本土病例中Arcturus感染個案仍維持極低水準，未形成傳播優勢。

近日一款變異病毒株XBB.1.16、又被稱為「大角星」（Arcturus），再次掀起一波確診浪潮。從印度到澳洲等30多個國家和地區，XBB.1.16感染病例出現快速增長趨勢，且已在中國本土監測到。

綜合外媒報導，世衛（WHO）第一時間就介入監控這波疫情，不少歐美學者在研究確診案例後發現，感染病毒株XBB.1.16的年輕患者，很大機率會誘發結膜炎（Conjunctivitis），造成紅眼和搔癢的不適感，並對一些新冠抗體具有強大的抵抗力，但尚未發現會導致更嚴重病例。

針對近期社會關注的新冠病毒XBB.1.16相關問題，中國疾控中心21日表示，中國本土病例中XBB.1.16仍維持極低水準，未形成傳播優勢。

截至4月18日，全球至少有33個國家或地區報告了XBB.1.16變異株3647例，主要來自印度（63.4%）、美國（10.9%）和新加坡（6.9%）。

中國疾控中心發布的最新情況表明，已監測到新毒株。4月15日，中國疾控中心公布了新冠病毒感染疫情最新情況。對比4月8日公布的數據，4月7日至4月13日，新監測到本土重點關注變異株124例（共計21個分支）。其中，中國疾控中心首次監測到15例XBB.1.16和2例XBB.1.16.1，表明這一變種病毒已經進入中國。

疫情 印度 新加坡

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