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秦剛：不能因為自己到達現代化彼岸 就過河拆橋

記者葉文義／即時報導
中國國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式並發表主旨演講。圖/取自澎湃新聞
中國國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式並發表主旨演講。圖/取自澎湃新聞

中國國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式並發表主旨演講。據中國外交部網站消息，秦剛表示， 現代化是每個國家不可剝奪的權利，不是少數國家壟斷獨享的特權。不能因為自己到達現代化的彼岸，就過河拆橋，給別國實現現代化設置路障，更不能因為別國走不同的現代化道路，就打壓遏制阻斷。

中國國家主席習近平亦向在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇致賀信。習近平指出，實現現代化是近代以來中國人民的不懈追求，也是世界各國人民的共同追求。一個國家走向現代化，既要遵循現代化的一般規律，更要符合本國實際、具有本國特色。

秦剛表示，中國不搞什麼大國競爭，「我們堅決維護的是自身的發展利益，是中國人民追求美好生活的權利。」他並指，中國尊重各國人民自主選擇的現代化道路，反對製造意識形態對抗，搞「新冷戰」，反對干涉內政、強加於人。

秦剛表示，中國維護全球化正確方向，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓。中國全力維護產供鏈穩定暢通，讓經濟全球化與各國現代化雙輪驅動、相得益彰。

秦剛表示，中國式現代化的成功，不是從天上掉下來的，也不是從地下冒出來的。「我們將更加積極地推進高水準開放。中國的現代化成果是在開放中取得的，也必將依靠開放走向未來。」

秦剛表示，中國將以舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇、中國國際進口博覽會為契機，進一步深化與世界各國利益融合。「我們還將加大對全球發展合作的資源投入，盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔，讓國際金融貨幣流通擺脫投機操控、制裁施壓的惡夢，回歸服務實體經濟、促進現代化的本源。」

「中國式現代化與世界」藍廳論壇由中國公共外交協會、中國人民外交學會和上海市政府共同主辦，近80國政府、智庫、媒體代表參加。

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