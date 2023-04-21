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中國「遼寧艦」現蹤西太平洋海域 進行實戰化演練

記者陳宥菘／即時報導
中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練。（取自央視）
中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練。（取自央視）

中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練，進行防空、反潛等多課目訓練，以錘煉航母編隊的遠海體系作戰能力。然實際演訓位置，解放軍並未公布。

報導中，遼寧艦某部門主任周建強受訪表示，本次實戰化演練是透過構設典型作戰場景，增進遠海實戰化部署、實戰實訓、堅持體系用兵、動態塑勢和戰訓耦合等能力。他並稱，此次演練是「練指揮、研戰法、摸底數、強能力」。

遼寧艦部門政委黃曉磊表示，遼寧艦透過遠海實戰部署演練，持續提升戰鬥力，把航母事業向前推進。

報導指出，解放軍指稱，演訓期間有他國軍機持續進行偵察和跟蹤、監視，解放軍亦出動殲-15戰機，在「面對面較量中，精準掌握海防態勢。」據新浪軍事2019年報導，遼寧號滿載約可搭載24架殲-15戰機。

本月初，解放軍航母「山東艦」現蹤台東外海，參與環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，之後持續向太平洋東部水域航行，綜合陸媒報導，18日時已航行至沖之鳥礁東南方向約710公里處。

4月23日是中國海軍成立74週年紀念日，從4月22日至24日，解放軍海軍將在青島、上海、廣州等22個城市舉行軍營開放，並在沿海軍港碼頭，展示多型海軍主戰艦艇，其中很多都將是首次面向公眾開放。例如在青島港3號碼頭，即將向觀眾開放導彈驅逐艦開封艦、導彈護衛艦大慶艦、綜合補給艦可可西里湖艦和綜合援潛救生船洪澤湖船。這三艦一船都是中國海軍現役的新型戰艦。遼寧艦在西太平洋的演練，也可能與其海軍節有所關聯。

中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練。（取...
中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練。（取自央視）
中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練。（取...
中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練。（取自央視）

解放軍 遼寧艦

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