中國「遼寧艦」現蹤西太平洋海域 進行實戰化演練

中國央視21日報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練。（取自央視）

中國央視21日報導，解放軍 航母「遼寧艦 」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練，進行防空、反潛等多課目訓練，以錘煉航母編隊的遠海體系作戰能力。然實際演訓位置，解放軍並未公布。

報導中，遼寧艦某部門主任周建強受訪表示，本次實戰化演練是透過構設典型作戰場景，增進遠海實戰化部署、實戰實訓、堅持體系用兵、動態塑勢和戰訓耦合等能力。他並稱，此次演練是「練指揮、研戰法、摸底數、強能力」。

遼寧艦部門政委黃曉磊表示，遼寧艦透過遠海實戰部署演練，持續提升戰鬥力，把航母事業向前推進。

報導指出，解放軍指稱，演訓期間有他國軍機持續進行偵察和跟蹤、監視，解放軍亦出動殲-15戰機，在「面對面較量中，精準掌握海防態勢。」據新浪軍事2019年報導，遼寧號滿載約可搭載24架殲-15戰機。

本月初，解放軍航母「山東艦」現蹤台東外海，參與環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，之後持續向太平洋東部水域航行，綜合陸媒報導，18日時已航行至沖之鳥礁東南方向約710公里處。