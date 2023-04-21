浙江學霸考公務員成績第一 遭舉報辱華後不錄取

中國公務員考試，考生在合肥工業大學考場排隊進場。（中新網）

中國浙江大學一名研究所畢業生，報考當地公務員以第一名成績取得錄用資格，但他被舉報4年前在學校論壇發表過「辱華」言論後遭到拒絕錄取。

網易新聞報導，浙江省紹興市新昌縣政府網站公布了2023年新昌縣各級新招公務人員體檢表，浙江大學畢業的何某某以總成績第一入圍 ，進入公務員隊伍也十拿九穩了。

誰知後面有人公開舉報，說何某某曾在浙江大學的內部論壇發表過辱華言論，並稱其他同學為支那人。

新昌縣委組織部接到舉報之後，馬上成立了調查小組到浙江大學調查，並與浙大電氣工程學院領導、老師談話，了解相關情況，還查看了檔案資料。

經過調查發現，何某某幾年前在浙江大學校內論壇當中發表了辱華言論，稱其他學生為支那人，產生了非常差的影響，當時浙大對他進行了批評，並取消了他的獎學金和榮譽稱號。

4月18日，新昌縣委組織部針對網友的舉報回覆，確認何某某政治素質不合格，不適宜錄取為公務員，何某某也認識到自己問題，主動提出放棄公務員錄取資格。

知情人透露，何某某2016年以高分成績考入全中國排名前四的浙江大學電氣工程學院，本科畢業後繼續攻讀本院碩士。

在相關評論區下，大量網友爭相評論，大家的觀點也很一致，認為何某太過分了，堅決不能讓這樣的人成為公務員，否則後患無窮。

但也有些網友表示同情，這個學生非常優秀，沒有被公務員錄取有點可惜。有網友表示「年輕人一時氣話」 、「近三年無不良記錄，這樣追溯不合理」。