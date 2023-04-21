我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

任正非：華為在軟體上仍落後 但有一天會變強

記者葉文義／即時報導
華為創始人任正非20日在華為MetaERP表彰會上表示，今天華為在軟體上仍落後，但有一天可能會變強大。(取材自微博)
華為創始人任正非20日在華為MetaERP表彰會上表示，今天華為在軟體上仍落後，但有一天可能會變強大。(取材自微博)

華為創始人任正非20日在華為MetaERP表彰會上表示，今天我們（華為及合作夥伴）在軟體上仍落後，但有一天可能會變強大。他還說，華為跟合作夥伴加強合作，為「國家安全」共同奮鬥。

華為20日在東莞溪流背坡村園區舉辦「英雄強渡大渡河」MetaERP（企業資源管理軟體）表彰會，宣布實現自主可控的MetaERP研發，並完成對舊ERP系統的替換。

2019年5月16日，美國把華為列入實體清單，ERP供應商在幾天內就通知對華為斷供停服。

據澎湃新聞報導，華為董事、品質與流程IT部總裁陶景文表示，ERP作為華為企業經營最核心的系統，支撐華為20多年的快速發展，支撐每年人民幣數千億產值的業務，一旦出問題，相當於自身運行的神經系統出了問題，公司基本業務運轉面臨癱瘓風險。

「這道影響企業經營生存的『大渡河』突然橫亙在前，華為已經沒有退路，『強渡大渡河』成為唯一選擇。」陶景文表示，面對包含ERP在內的企業作業和管理核心系統的斷供停服，華為現在不僅能造得出來，還換得了，用得好，現在終於可以宣布，「我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」

任正非出席表彰會向合作夥伴表示感謝，「我們是在同一條戰壕上的。我們認為今天的成功跟你們分不開，未來的發展跟你們更相關聯」。他還表示，今天在軟體上「我們還是落後的，但是有一天我們可能會變強大。我們跟合作夥伴在一起共同奮鬥，加強合作，為這個國家的安全共同奮鬥。」

華為 任正非

上一則

阿里巴巴馬雲獲聘香港大學榮譽教授 聘期3年

下一則

手機電腦無法輸入那個字…姓氏罕見 全村改姓「鴨」

延伸閱讀

孟晚舟要來美國出差？華為闢謠：沒說過此話、沒有此安排

孟晚舟要來美國出差？華為闢謠：沒說過此話、沒有此安排
Seagate賣硬碟給華為 被商務部重罰3億元

Seagate賣硬碟給華為 被商務部重罰3億元
孟晚舟任華為董事長後首發聲：2030年AI算力成長500倍

孟晚舟任華為董事長後首發聲：2030年AI算力成長500倍
中沙深化關係 華為中東總部擬遷到沙烏地阿拉伯首都

中沙深化關係 華為中東總部擬遷到沙烏地阿拉伯首都

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國