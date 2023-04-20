中國外長秦剛：在台灣問題上玩火者 必自焚

中國外交部長秦21日上午出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式時表示，維護國家主權和領土完整天經地義。(取材自解放日報)

中國國務委員兼外交部長秦21日上午出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇時表示，維護國家主權和領土完整天經地義。「我們要正告那些打著國際秩序旗號，幹著破壞國際公理勾當的勢力：台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要在一個中國原則上做文章，我們絕不含糊；誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者，必自焚。」

「中國式現代化與世界」藍廳論壇21日在上海北外灘世界會客廳舉辦，秦剛 出席論壇開幕式並發表主旨演講，上海市委書記陳吉寧，金磚國家新開發銀行行長、巴西 前總統羅塞夫，埃及前總理沙拉夫等多名外國政要、中外知名專家學者和工商界代表以及外國駐華使節、國際組織駐華代表、國際媒體代表出席論壇。

秦剛表示，最近經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國挑戰「基於規則的國際秩序」、「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」、「破壞台海和平穩定」。這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的。

秦剛稱，在遵守聯合國 憲章宗旨和原則、國際法和國際關係基本準則方面，中國的記錄是最好的。「我們無需有的國家或國家集團提醒。是誰對聯合國合則用、不合則棄，是誰在破壞國際秩序，是誰在搞霸權霸淩霸道，自有公論。」

秦剛強調，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國，這是台灣的歷史，也是台灣的現狀。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分,《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。

他說，「今天，破壞國際規則、單方面改變現狀、破壞台海穩定的，不是中國，而是『台獨』分裂勢力以及少數企圖利用『台獨』的國家。他們定義的規則、現狀、穩定實質上就是要架空一個中國、『和平分裂』中國，就是要篡改二戰歷史、顛覆戰後秩序、踐踏中國主權。14億中國人民不會答應。中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。」

此次論壇由中國公共外交協會、中國人民外交學會和上海市政府共同主辦，將圍繞「中國式現代化與世界」主題舉行三場論壇和一場工商界午餐會，就中國新發展推動全球治理，人文交流互鑒，堅持高水準開放等議題進行交流。