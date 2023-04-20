朝日新聞：企圖不戰奪台 中國貿易文化多方下手

「朝日新聞」刊載系列報導，以中國對台灣鳳梨農的「養套殺」迴圈、台商涉及收中國資金讓同胞返鄉投票，以及國台辦以「政治色彩」為由抵制金馬獎等，描述中國如何「不戰奪台」。記者黃義書／攝影

「朝日新聞」刊載系列報導，以中國對台灣鳳梨農的「養套殺」迴圈、台商涉及收中國資金讓同胞返鄉投票 ，以及國台辦以「政治色彩」為由抵制金馬獎等，描述中國如何「不戰奪台」。

「朝日新聞」從17日至20日刊載「為強制和平統一台灣布局，建立依存巨大市場」系列專題，揭露中國國家主席習近平 政權如何以巨大市場作為武器，試圖達成其「不戰奪台」目標。

17日刊出的中國對台灣鳳梨農「養套殺」報導指出，根據台灣鳳梨農說法，台灣開始對中國輸出鳳梨始於2017年，契機是中國和菲律賓爭奪南海所有權。

2013年，菲律賓向海牙國際法庭常設仲裁法院提出南海仲裁案。據菲律賓和台灣統計，在仲裁前後，菲律賓出口至中國鳳梨出現大幅波動。相較下，台灣對中國的鳳梨出口量急劇上升，2019年突破5萬公噸。

中國的國有企業開始下巨額訂單。台灣鳳梨農陳冠竹說，有中國客戶告訴他，「政府命令我們大量購買台灣產鳳梨來幫助台灣農民」。他為了中國訂單，借錢把鳳梨田的面積擴大6倍，還在2021年1月說服其他農民，成立了一個約30人的合作社，合計耕種70公頃，規模為全台最大。

但就在2個月後，中國突然以檢疫問題為由禁止進口台灣鳳梨。陳冠竹等人四處奔走尋找替代出口地點。「宣布禁止進口的時候，每天都怕鳳梨被太陽催熟，實在太後悔仰賴單一市場了」。

當時台灣總統蔡英文政府打出補助外銷運費的政策，協助台灣鳳梨和菲律賓鳳梨打價格戰，開拓日本市場，危機才獲得解套。

台灣在2020年出口鳳梨約4萬6000公噸，其中超過9成輸往中國，產地以民進黨票倉的高雄市等南部地區居多。

中國前總書記胡錦濤執政時期，對台灣實施「三中」統一戰略，以民進黨支持者為主的台灣中南部居民、中下層收入民眾，以及中小企業為目標，2014年加上青年層，試圖改善這些群眾對中國的印象，增加贊成與中國統一的台灣民眾數，擴大台灣鳳梨進口就是手段之一。

然而，蔡英文2016年執政後兩岸關係惡化，習近平政權從2021年起對台灣鳳梨、釋迦、石斑魚等相繼祭出禁令，之後又禁止台灣水產加工品入關。

報導稱，以貿易向對手施壓是中國的慣用手法，過去日本、韓國、澳洲、挪威都曾是被施壓對象。然而，這麼做也有損害台灣人對中國情感的「副作用」。

「朝日新聞」18日刊出台商在台灣2020年總統大選涉嫌買票報導，指出長沙台協會長林懷等7人涉嫌獲得中國資金，拉抬當時國民黨總統候選人韓國瑜選情。

林懷等人於2019年12月召集住在湖南省長沙市的400至500名台灣人舉辦年終尾牙。當時再過約1個月就是總統大選，為了替韓國瑜拉票，林懷等人補助每人約人民幣1500元機票錢，讓台商返鄉投票。檢方指出，舉辦尾牙是與中國政府幹部討論後的決定，活動費和機票錢也收到中國政府約人民幣149萬元補助。

林懷一審遭判3月10月徒刑，二審因認罪，改判3年2月徒刑。

被告辯護律師黃國益在二審最後陳述時，請求酌情考量在中國經商的台灣人立場。他表示，「中國正不計手段試圖影響台灣的選舉」，「在中國做生意的台灣人不得不順應獨裁政權的要求」。

國台辦則在一審判決出爐後聲稱，「強烈譴責民進黨當局栽贓陷害有關台胞」，並警告執政黨「多行不義必自斃」。

根據「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）官網，台企聯是由中國各地約300家台資企業協會和企業組成的非營利性社會團體，國台辦主任和海協會長掛名名譽會長，接受「中國政府的指導和監督管理」。

台企聯過去也曾為台灣地方選舉提供台灣人優惠機票。根據台媒報導，去年11月台灣舉行九合一選舉時，台企聯呼籲台灣人返鄉投票。當時國民黨幹部接受朝日新聞採訪時，也毫不掩飾對返鄉台灣人的選票抱有期待。

「台灣投資中國受害者協會」理事長高為邦表示，「中國各地的許多台商協會是在中國政府主導下運作，由政府幹部擔任要職」。因此「並不是一個協助解決台灣人經商麻煩的組織」。

高為邦說，「中國是一個沒有司法獨立的『人治社會』，如果不聽政府的話就會被拘留、沒收財產。在中國經商的台灣人，在政治上必須和中國人採取相同態度」。

針對「朝日新聞」這則報導，國民黨表示暫無回應。

19日刊出的報導指出，台灣每年秋天舉辦的金馬獎是電影圈盛事，但香港 影業協會去年向會員發信，表示金馬獎近年日趨政治化，如果會員希望參與，「務須三思，以免殃及池魚」。

發出通知的香港影業協會理事長洪祖星贊同港區國安法，展現親中的姿態。

國台辦發言人朱鳳蓮隔天聲稱，中方一貫支持兩岸交流活動，但對「那些賦予政治色彩的活動則另當別論」。

金馬獎有60年歷史，被稱為「台灣的奧斯卡金像獎」，入圍對象包括華語圈電影，過去也曾有中國和香港的作品榮獲最高獎項。2021年，最佳紀錄片由記錄香港反送中事件的香港紀錄片「時代革命」獲獎。

以香港民主化運動為題的漫畫家爵爵表示，香港影業協會的通知「是透過威脅經濟收入來讓文化圈的人閉嘴，這是中國的常用手段」，他自己過去也有類似經驗。

2014年，居港台灣人爵爵在香港出版了一本描繪香港與台灣生活習慣不同的漫畫作品集，之後收到來自廣州一家國立出版社的電子郵件，要求他畫一部「描繪香港與中國差別的作品」，「首刷預定10萬本，除了預付人民幣50萬元之外，發行後還會給予相應版稅」。

對於這違反出版業界常識的報酬，爵爵詢問「是否可以收錄具有政治意涵的內容」，得到出版社回覆「必須促進中國與香港的『和諧』與『共榮』，不可以有批判中國的內容」。他感受到對方是想用錢讓他閉嘴，因此斷然拒絕。

中國政府至今一直以巨大市場為號召，吸引台灣藝術相關人士進入中國市場，但也表明「絕不允許支持台獨的人在中國賺錢」。語氣如此強硬，憑藉的是中國藝術市場規模。以2022年為例，中國的電影票販售金額高達人民幣300億元，約是台灣的24倍。

對於各界關切的「台灣有事」是否可能發生，日本東京大學教授松田康博在20日刊出的報導中表示，中國若以台灣統一為目的動武，將伴隨巨大代價，除面臨美國介入而導致失敗的風險，已經進入低成長期的中國經濟也會蒙受重大損失。

他表示，儘管解放軍戰力已有飛躍性成長，但他認為尚未達到成功登陸台灣的能力，因此他判斷中國短期內攻打台灣的可能性極低。

對於中國總書記習近平強調「和平統一」台灣，松田表示，中國的對台政策是「阻止獨立」與「促進統一」。手段上包括幫助提升台灣經濟，以及利用語言和文化上的親近性，在學生之間與宗教界展開交流。但另一方面也沒有停止在軍事與經濟上施壓。換言之，同時採取截然不同的方法，結果是相互抵消各自的效果。

至於為何作法會相互矛盾，松田表示，這是因為各部門都聽取習近平的指示，但中國各級組織屬於垂直管理關係，缺少橫向跨部門政策協調，過去就曾因為政策矛盾而導致混亂，但負責人只要說「是按照習主席的指示」就不會受罰。

他表示，由於習近平權力集中，最高指揮層缺少年輕成員的聲音，他認為這種矛盾情況未來將更加嚴重。