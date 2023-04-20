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蒙古、俄國草原大火燒入中國 內蒙古出動850人撲救

蒙古、俄國草原大火燒入中國 內蒙古出動850人撲救

記者廖士鋒／即時報導
內蒙古呼倫貝爾與俄國、蒙古接壤處分別有草原大火侵入，當地動員850人撲救。（圖／取自央視新聞）
內蒙古呼倫貝爾與俄國、蒙古接壤處分別有草原大火侵入，當地動員850人撲救。（圖／取自央視新聞）

中國內蒙古20日分別遭到俄國與蒙古國草原大火入侵，其中火勢分別蔓延到呼倫貝爾市新巴爾虎右旗、滿洲里境內，中國官方一共出動850人的撲救人力進行打火。

據央視新聞報導，當地時間4月20日12時和13時許，蒙古國和俄羅斯境內分別發生草原火，威脅中國邊境。其中蒙古國境內的草原火有兩處火線，其中一處進入中國內蒙古自治區呼倫貝爾市新巴爾虎右旗境內，火頭已被控制，另一處正在蒙古國境內沿邊境向南發展，整體情況可控。截至20時許，中蒙邊境火場共投入撲救人員615人。

此外，俄羅斯境內草原火燒越邊境隔離帶進入內蒙古自治區呼倫貝爾市滿洲里市境內，消防救援指戰員和應急消防隊、半專業撲火隊隊員235人正在現場堵截撲救。上述兩處火場值被都以針茅草為主。

影片來源：聯合新聞網

另根據呼倫貝爾市森林消防支隊微博20日晚間消息，指蒙古、俄羅斯境內發生草原火災，在大風作用下分別向中國內蒙古接壤的中蒙、中俄邊境線蔓延。為防止火災進一步蔓延造成嚴重危害，內蒙古呼倫貝爾市森林消防支隊出動302名指戰員前往實施救援。目前森林消防隊伍正在向火場機動途中。

內蒙古自治區森林草原防滅火指揮部辦公室則指出，密切關注火場態勢發展，調度指導呼倫貝爾市森防指、滿洲里市森防指和森林消防總隊開展火災撲救，要求兵力前置，科學指揮，切實做好周邊人員、牲畜疏散轉移工作，堅決確保防滅火安全。

中國國家林草局2022年底曾發布文件指出，中國現有草地約2.64億公頃（39.67億畝），且中國的陸地邊境線多位於天然草原分布區，境外火襲擾頻繁，嚴重威脅大陸境內草原及森林安全。

據不完全統計，中國易過火草原邊境線長超過3000公里，與其接壤的蒙古、俄羅斯和哈薩克等邊境鄰國草原火災發生非常頻繁，「特別是近年來蒙古國草原大火過境較多，進一步增加了我國北方邊境地區草原防滅火工作壓力」。

邊境 俄羅斯 哈薩克

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