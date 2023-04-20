人口將被印度超越 中國官媒：西方又想借題發揮
聯合國報告指印度人口將在今年中超越中國成為全世界人口最多國家，外界關注中國將失去人口紅利。央視新聞評論指，「西方又想借題發揮」，試圖利用「第一人口大國易主」話題來唱衰中國。
聯合國人口基金會19日發布「2023世界人口狀況報告」，預測印度將在年中超過中國成為世界第一人口大國，屆時印度人口將達14億2860萬人，而中國人口為14億2570萬人。
中國會否失去人口紅利，近日成為中外媒體關注的議題。
央視新聞客戶端19日的國際銳評指出，西方媒體拋出一連串「聳人聽聞的報導」，如「全球秩序出現重大變化」、「人口不利因素讓中國實現復興目標更困難了」，其實潛台詞是中國的發展要碰到大麻煩了。
報導指出，美方在加緊遏制中國發展，從聯合國報告找到了「新的炒作點」，「將人口規模與發展成就之間簡單地劃等號，試圖利用『第一人口大國易主』話題來唱衰中國，慫恿相關產業從中國轉移，給『脫鉤斷鏈』推波助瀾，打壓中國的發展勢頭。」
報導指出，人口出生減少及生育意願下降是全球普遍面對的問題，西方發達國家也普遍面對勞動力短缺等問題，人口規模只是國家發展的重要組成部分，但能否真正轉化成經濟增長力，還要看制度設計與政策實施。
報導指出，人口成長既可成為一國的發展優勢，也可能成為沉重包袱，很多發展中國家盡管人口多，但受制於教育程度、產業薄弱、營商環境等因素沒有發展起來。
報導指出，判斷中國的發展前景不能只盯著人口規模這個單一指標，而要看經濟成長的質量，今年第一季中國經濟成長達4.5%，超出外界預期。
報導表示，「看待中國的人口紅利，要看總量，更要看質量；要看人口，更要看人才」，中國也正實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動三孩生育政策以及配套支持措施。
2022年底中國人口14億1175萬，較上年底減少85萬，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。
這一歷史性轉折可能標誌著中國人口會開始長期下降，有專家曾指出，「中國正面臨著遠遠超出中國當局和國際社會想像的人口危機」，並指這一趨勢將長期拖累中國房地產市場，而房地產市場是經濟增長的重要引擎。
中國官方多次否認人口紅利消失，中國國務院經理李強3月在「兩會」記者會表示，「人口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才」，並指中國有近9億勞動力，每年新增勞動力超過1500萬，接受高等教育人口已超過2.4億，新增勞動力平均受教育年限達到14年。
李強說，「人口紅利沒有消失，人才紅利正在形成，發展動力依舊強勁。」
李強這番言論成為近日中國官方反駁人口紅利消失的主調。
上一則
FB留言