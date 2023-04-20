人口將被印度超越 中國官媒：西方又想借題發揮

根據聯合國估計，印度人口在4月14日超過14億，就此取代中國，成為全球人口第一大國。圖為斯利那加市的市場熙熙攘攘，寸步難行。(歐新社)

聯合國報告指印度 人口將在今年中超越中國成為全世界人口最多國家，外界關注中國將失去人口紅利。央視新聞評論指，「西方又想借題發揮」，試圖利用「第一人口大國易主」話題來唱衰中國。

聯合國人口基金會19日發布「2023世界人口狀況報告」，預測印度將在年中超過中國成為世界第一人口大國，屆時印度人口將達14億2860萬人，而中國人口為14億2570萬人。

中國會否失去人口紅利，近日成為中外媒體關注的議題。

央視新聞客戶端19日的國際銳評指出，西方媒體拋出一連串「聳人聽聞的報導」，如「全球秩序出現重大變化」、「人口不利因素讓中國實現復興目標更困難了」，其實潛台詞是中國的發展要碰到大麻煩了。

報導指出，美方在加緊遏制中國發展，從聯合國報告找到了「新的炒作點」，「將人口規模與發展成就之間簡單地劃等號，試圖利用『第一人口大國易主』話題來唱衰中國，慫恿相關產業從中國轉移，給『脫鉤斷鏈』推波助瀾，打壓中國的發展勢頭。」

報導指出，人口出生減少及生育意願下降是全球普遍面對的問題，西方發達國家也普遍面對勞動力短缺等問題，人口規模只是國家發展的重要組成部分，但能否真正轉化成經濟增長力，還要看制度設計與政策實施。

報導指出，人口成長既可成為一國的發展優勢，也可能成為沉重包袱，很多發展中國家盡管人口多，但受制於教育 程度、產業薄弱、營商環境等因素沒有發展起來。

報導指出，判斷中國的發展前景不能只盯著人口規模這個單一指標，而要看經濟成長的質量，今年第一季中國經濟成長達4.5%，超出外界預期。

報導表示，「看待中國的人口紅利，要看總量，更要看質量；要看人口，更要看人才」，中國也正實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動三孩生育政策以及配套支持措施。

2022年底中國人口14億1175萬，較上年底減少85萬，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。

這一歷史性轉折可能標誌著中國人口會開始長期下降，有專家曾指出，「中國正面臨著遠遠超出中國當局和國際社會想像的人口危機」，並指這一趨勢將長期拖累中國房地產市場，而房地產市場是經濟增長的重要引擎。

中國官方多次否認人口紅利消失，中國國務院經理李強 3月在「兩會」記者會表示，「人口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才」，並指中國有近9億勞動力，每年新增勞動力超過1500萬，接受高等教育人口已超過2.4億，新增勞動力平均受教育年限達到14年。

李強說，「人口紅利沒有消失，人才紅利正在形成，發展動力依舊強勁。」

李強這番言論成為近日中國官方反駁人口紅利消失的主調。