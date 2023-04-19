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車頭瞬間解體 山東重型貨車高速失控釀7死10傷

記者林宸誼／即時報導
山東重型貨車高速失控，釀7死10傷。(取材自揚子晚報)
山東重型貨車高速失控，釀7死10傷。(取材自揚子晚報)

山東泗水縣聖水峪鎮小河村19日發生一起恐怖的交通事故，一輛重型貨車突然高速失控，撞上另一輛貨車，車頭瞬間粉碎。透過監視器畫面可看到，當時正好有集市，因此路上的人較多，事故共造成7死10傷。

揚子晚報報導，事故發生在19日上午10時左右。監視器清楚拍下事發經過在網路上流傳，可見路上一輛重型貨車行駛時，另一輛重型貨車高速迎頭相撞，車頭瞬間解體，並在路面掀起巨大灰塵。

當地村民表示，當時自己就在街道一旁，親眼目睹了兩輛大貨車相撞的畫面。兩輛大貨車速度過快，事故發生路段是下坡，又沒有紅綠燈，根本來不及剎車，路邊有不少趕集的老人被撞，大概有十多人倒地。

事故發生位置為穿過小河村的堯王線路段。「當時是趕集的時間，村子裡很多年紀大的人在那條街上趕集。」在事發現場旁經營有店舖的村民指出，當地農曆逢「四」逢「九」都會在事發的街上辦集市，她在街上開店20來年，第一次見到這樣嚴重的事故。「大概有十多個人受傷被拉走了。」

車禍事件中受傷的部分村民被送到泗水縣人民醫院該院搶救，另一部分被送往了縣中醫院救治。「從傷員送來開始，我們科室主任、護士長都一直在接受搶救病人，全院都在全力對傷者進行救治」，醫院人員表示。

泗水公安事後通報，事故造成7死10傷，傷者無生命危險，但事故原因仍在調查中。

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