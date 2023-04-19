中國商務部：反對民用無人機用於非和平目的

圖為中國製造的一款無人機。(路透)

烏克蘭 戰場頻傳中國無人機被改裝用於軍事行動，中國商務部 今晚反指美國和西方少數媒體散播出口無人機的假訊息，對中企造謠抹黑，並稱中國堅決反對民用無人機用於非和平目的。

中國商務部官網19日晚間發布，有記者問：近期有外媒報導稱中國生產的無人機被出口到烏克蘭戰場，指責中國在向俄羅斯 提供軍事支持，美國相關政府官員也頻頻發聲指責，並警告中國不要向俄羅斯提供軍事或物資支援。中方對此有何評論？

中國商務部新聞發言人回應稱，中方「始終秉持客觀公正的立場，站在和平的一邊、對話的一邊」，支持俄烏相向而行，全力推動危機的政治解決。在這一過程中，中方「不火上澆油，更不趁機牟利」。

發言人反指美國持續向烏克蘭輸送武器裝備，不但不反思其所作所為，反而和少數西方媒體一起，毫無根據地散布有關中國無人機出口的虛假訊息，對中國企業造謠抹黑。對此中方堅決反對。

這名發言人並稱，中國對無人機出口有著嚴格的管制措施。2002年起，中國逐步對無人機實施出口管制，管制範圍、技術標準與國際保持一致。根據中國有關法律法規，所有達到管制標準的無人機出口，均須申請許可，防止用於非和平目的。

發言人還稱，對普通民用無人機，「國際上均未實施管制」。目前，世界各國及相關多邊機制均未將普通民用無人機納入出口管制範圍，允許自由貿易。烏克蘭危機以來，一些中國民用無人機企業主動暫停其在衝突地區業務，更加證明了個別外媒報導毫無根據、刻意抹黑。

中國商務部發言人最後稱，中方「堅決反對將民用無人機用於非和平目的」。將繼續採取必要措施加強對無人機出口管制，同時呼籲有關各方一道，共同加強管制，防止各類無人機用於衝突地區戰場，共同促進國際和平及地區穩定。

據美國有線電視新聞網（CNN）3月報導，烏克蘭戰場頻傳中國製民用無人機被改裝為可攜帶炸彈、手榴彈的自殺無人機，俄、烏兩國均有使用。

紐約時報此前報導，根據第3方提供俄羅斯官方的海關數據，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國賣給俄羅斯的無人機與零組件價值超過1200萬美元；近70家中國出口商賣給俄羅斯26個品牌的中國製無人機。