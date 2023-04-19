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中國制裁洛馬、雷神細節曝光 規範中企不得與有進出口往來

記者林宸誼／即時報導
中國商務部。（中新社）
中國商務部。（中新社）

中國商務部18日公布，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）與雷神飛彈系統公司（Raytheon Missiles & Defense）的明確制裁內容，要求中國企業不得和這兩家軍火商有任何進出口往來，連他們的客戶也不行。

中國商務部新聞發言人表示，為維護國家主權、安全和發展利益，決定自今年2月16日起，禁止兩家公司共6名管理層及其他高級管理人員入境、在華工作、停留以及居留，兩間公司也被禁止從事與中國有關的進出口活動。此舉是要防範中國產品用於美國軍工業務。

發言人提到，中國企業在經營活動中，應加強盡職調查和合規體系建設，核實交易信息。對於違反相關規定，有關部門將依法依規追究責任。

中國商務部於今年2月16日發布聲明，將參與對台軍售的洛克希德馬丁、雷神飛彈系統公司，列入不可靠實體清單，除禁止入境、投資、進出口外，對兩家企業重罰對台軍售金額的兩倍。

彭博當時報導，分析師表示，與先前對這兩家公司和其他美國國防承包商的制裁一樣，最新措施預計不會擾亂它們營運。彭博行業研究（BI）分析師George Ferguson表示，制裁和罰款針對的是雷神旗下的子公司，該公司「並不向中國出口產品」。雷神對中國出售噴射引擎、導航設備和其他零組件的商業部門，不在被制裁之列。

加拿大皇家銀行分析師Ken Herbert在報告中寫道：「中國今天的行動象徵意義居多，我們不認為中國會限制航空業獲取與商用機隊相關的備用零件或服務，打亂該國航空業才剛復甦的步伐」。

香港城市大學研究中國政治助理教授劉冬舒認為，北京此舉不僅是對美國，也是對境內傳達一個訊號，展現中國在外交上的強硬立場，伴隨而來的經濟效應可能不如政治效應那麼大，因為涉及的企業並沒有和中國有生意往來。它們可能因為這些新制裁而面臨一些限制，但主要還是在政治上的象徵意義比較多。

商務部 分析師 北京

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