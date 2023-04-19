北京長峰醫院大火釀29死 交易遭停牌、爆營運虧損嚴重

北京長峰醫院發生大火後，19日院外有不少公安把手，防止閒雜人等靠近。 （美聯社）

北京 長峰醫院18日下午發生嚴重火警，不僅造成29人不幸死亡，更燒出中國民營醫院一籮筐問題。諷刺的是，在火災發生前一個多月，長峰醫院才剛召開過火災防控工作會議，聲稱對火災防控「進行了扎實安排部署」。不少中國網友批評：「根本是作秀！」

根據北京19日中午通報的火災事故情況，29名罹難者中，26人為住院患者，另有3人分別為護理師、看護與病患家屬，平均年齡達71.2歲。另有39名傷患住院治療，其中3人處於「危重」狀態。

火災發生原因疑似與現場施工產生的火花有關，事發後，包含醫院院長、現場施工人員等12人，涉嫌重大責任事故罪，已遭公安 機關刑事拘留。

陸媒報導，19日中午，北京市人民政府新聞辦公室舉行「長峰醫院火災事故情況通報會」，豐台區副區長李宗榮表示，消防隊於18日下午12時57分收到通報，長峰醫院住院部東樓發生火災後，共調派30輛消防車、29輛救護車參與救援，疏散、轉治142名人員前往周邊9間醫院。李宗榮也表示自責，並向受難者表達哀悼、向北京市民致歉。

北京市消防總隊副總隊長趙洋表示，起火原因經初步調查，可能與醫院內部改造施工作業過程中產生的火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致，事故具體原因和損失仍待進一步調查。

中國新聞周刊報導，有消息人士透露，長峰醫院疫情後虧損嚴重，近幾年收治許多無法自理的失能老人，但他們多行動不便，加劇火災逃生難度，多數病患因吸入濃煙而傷，燒傷患者較少。

但多家陸媒報導，事實上，火災發生的前一個多月，長峰醫院才曾召開火災防控工作會議，並在醫院官網上發出《防風險、除隱患、保平安——北京長峰醫院嚴格落實火災防控措施》文章，宣示開創良好的消防安全環境，對火災防控「進行了扎實安排部署」，引來不少網友批評：「根本是作秀。」目前長峰醫院的官網已暫時關閉、文章。

長峰醫院發生火災後，中國微博、推特上立即充滿各式消息與影片，可以看見有許多病患透過吊掛床單垂降，才成功脫困，但也有不少病患被困在窗戶外的冷氣壓縮機上動彈不得。然而，中國官方疑似希望封鎖消息，央視、環球網等官媒直至事發日晚間近9時才發布官方通報的文字訊息，且內容簡短。另，微博上原本許多大火相關訊息、影片也遭刪除。

根據長峰醫院官網介紹，該醫院是第一家以血管瘤領域在中國「全國中小企業股份轉讓系統（新三板）」掛牌的企業，火災發生後，新三板指，長峰醫院發生「重大風險事件」，依規定自19日起，對「北京長峰醫院股份有限公司」實施停牌處分，暫停其在股票市場上的交易。

作為輔導長峰醫院上市的主要券商「中信建投」亦發出公告表示，本次事故已對醫院營運造成不利影響，然截至19日公告發布時，尚未能與公司相關人員取得聯繫。

事實上，北京長峰醫院是一間以心血管疾病，尤其以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，其公司旗下有22家子公司，包含成都長峰醫院、上海曹安醫院等，連鎖醫院遍布北京、上海、廣州、成都、西安等多個城市。

綜合上海證券報、藍鯨財經報導，「北京長峰醫院股份有限公司」是於2017年3月1日在全國股轉系統正式掛牌，然而，長峰醫院的營運近年似乎出現狀況。多家媒體披露，長峰醫院年度報告顯示，公司已連續多年出現虧損。2020年、2021年分別虧損人民幣3,729.34萬元、2,888.67萬元，2022年上半年則虧損人民幣3,264.38萬元。業者報告內解釋，受上海、北京等地新冠疫情嚴重衝擊，致公司業績同比有所減少。

2022年上半年年度報告還顯示，旗下多數子公司營運亦處虧損狀態，在全國股轉系統上，也能查到多則為子公司申請融資的公告。而原訂於本月20日公布的2022年年度報告，因編制與審核工作未如期完成，將延後至27日公布。本月，長峰醫院還發布出售長沙湘城康復醫院、廣州長峰醫院之股份，或許與營運情況惡化有關。

此外，據香港01報導，長峰醫院旗下多個醫院亦被踢爆運作模式，以網路「醫托」騙局展開。報導稱，醫院會在安排人在網路上回覆上網查找病情資訊的民眾，藉以引誘病人到旗下醫院看診，如同「莆田系」操作手法。

長峰醫院法定代表人、董事長汪文杰也被指出，雖具備不少專家、協會主會的頭銜，但實際僅有大專學歷，醫療專業能力引人懷疑。中國非公立醫療機構協會19日發出公告，將取消北京長峰醫院會員會籍，並免除汪文杰協會理事、血管瘤與脈管畸形專業委員會主委的職務。